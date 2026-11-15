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Encargado de formar gobierno

Eisenkot, ¿un verdadero cambio de Israel respecto a Gaza? "Es parte del proceso de genocidio"

Los detalles Raji Sourani, abogado que representa a las víctimas en el caso de la Corte Penal Internacional, ha advertido que Gaza no puede convertirse "en el cementerio del derecho internacional".

Gadi Eisenkot
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La pregunta ahora es si el posible cambio de Gobierno en Israel con una salida de Benjamin Netanyahu por Gadi Eisenkot, encargado de formar un Ejecutivo, frenará de alguna forma el genocidio contra los palestinos.

"Es que Eisenkot es parte del proceso de genocidio. Más aún, es que Eisenkot ha dicho 'Netanyahu no ha acabado su trabajo, así que lo acabaré yo y lo haré en seis meses", afirma Raji Sourani.

Él es gazatí, abogado y representa a las víctimas en el caso de la Corte Penal Internacional: "A los diez días del inicio del genocidio formamos un grupo con abogados y académicos de todo el mundo de todo el mundo. E inmediatamente después de eso, el 19 de octubre, fui bombardeado en mi casa con mi esposa y mi hijo con una bomba de 985 kilos".

Esta semana, la Unión Europea ha insistido al gobierno israelí que permita el pleno acceso humanitario al territorio: "No necesitamos nada de Europa más allá de que cumpla sus obligaciones legales de sancionar a este Estado".

Ahora bien, tan solo es eso, una declaración institucional más: "En Palestina, somos sangre barata, dolor barato, sufrimiento barato. Y con palabras, no es suficiente para detener el crimen". Y, a pesar de la orden de arresto, Sourani recuerda que Netanyahu ha volado hasta cuatro veces desde Tel Aviv sobre Europa cuando "Putin ni siquiera ha pensado en sobrevolar Europa": "Gaza no puede y no debe ser el cementerio del derecho internacional. Esto está sucediendo, y esa es la gran vergüenza. Tres años, dos meses, esto está sucediendo, y nadie lo detiene".

A ello se le suman las sanciones y los ataques a los miembros de la institución: "Dos maravillosas jóvenes abogadas, han sido asesinadas, mi asistente personal ha sido asesinado". Un intento de silenciarlos que no frenará el trabajo de Sourani y su equipo.

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