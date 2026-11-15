Rusia rechaza la entrada de Ucrania en la OTAN a cambio del Donbás y exige la retirada de la Alianza de Europa del Este

El contexto Después del anuncio de Zelenski sobre sus conversaciones con EEUU, el Kremlin insiste en que no va permitir jamás que Kyiv entre en la OTAN. Mientras, los ucranianos confirman que han derribado 106 de los 132 drones lanzados desde Rusia.

Rusia ha respondido a las afirmaciones de Zelenski sobre una propuesta de EEUU para entregar el Donbás al Kremlin a cambio de que Ucrania entre en la OTAN. El Parlamento ruso ha rechazado la idea, reiterando que nunca aceptarán la inclusión de Kyiv en la Alianza. Además, Rusia ha exigido que la OTAN se retire de Europa del Este. Mientras tanto, el conflicto continúa y las defensas ucranianas han interceptado 106 de 132 drones rusos. Los ataques han dejado ocho muertos y varios heridos, además de causar daños en infraestructuras en distintas regiones de Ucrania. Kyiv ha intensificado sus ataques a infraestructuras petroleras rusas en medio de negociaciones trilaterales con EEUU y Rusia en Abu Dhabi.

Ya hay respuesta de Rusia. Ya hay reacción del Kremlin, de Moscú, a la afirmación de Zelenski de que EEUU ha propuesto entregar el Donbás al Kremlin a cambio de entrar en la OTAN. A la espera de lo que diga Putin, el Parlamento ruso ha congelado por completo tal idea y con un rotundo 'no' a esa posibilidad.

Y es que desde Moscú han dejado claro que jamás van a aceptar que Kyiv forme parte de la Alianza, dejando en nada toda opción que contemple la entrada de Ucrania en la OTAN.

Además, los rusos, en el marco de las negociaciones de paz con EEUU, han entregado un documento en el que exigen que la OTAN abandone de forma total y definitiva Europa del Este.

Mientras, el conflicto sigue su curso. Las defensas ucranianas han neutralizado en las últimas horas 106 de los 132 drones lanzados desde Rusia, tal y como ha informado la Fuerza Aérea, mientras se ha confirmado que ocho personas han muerto en ataques nocturnos.

Entre los drones lanzados, había del tipo kamikaze Shahed, drones de ataque Gerbera y drones réplica Parodia, tal y como han expuesto en el parte militar.

Se han registrado impactos en 20 emplazamientos distintos, mientras que la Fuerza Aérea alertó de que la amenaza todavía persiste, con aparatos no tripulados rusos presentes en el espacio aéreo ucraniano a primera hora del domingo. En Chornomorsk, en la región de Odesa (sur), seis personas han resultado heridas en los ataques durante la noche, informó el Servicio de Emergencias del Estado, y además sufrieron daños un edificio administrativo y una infraestructura energética.

En Zhitómir (centro), las autoridades han anunciado también daños en una infraestructura energética y varias viviendas particulares.

Una mujer de 70 años y un hombre de 66 años han resultado heridos por el impacto de un dron en Belozerka, en la región de Jerson (sur), mientras que en Járkov (noreste), uno de estos aparatos chocó contra el techo de un autobús, sin provocar daños personales, siempre según las autoridades locales.

Desde Kyiv, por su parte, se han intensificado los ataques a la infraestructura del petróleo de Rusia, en un intento por transformar el equilibrio de fuerzas tras la reanudación de las conversaciones trilaterales con EEUU y con Rusia en Abu Dhabi.

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