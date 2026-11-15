Convertidos en dormitorios: los aeropuertos de EEUU continúan colapsados tras los fallos en el sistema de control aéreo

Los detalles Ya son 10.000 los vuelos cancelados mientras las autoridades estadounidenses trabajan para recuperar la normalidad en el tráfico aéreo.

Dos días después de un fallo en el sistema de control aéreo de EE.UU., los aeropuertos aún no recuperan la normalidad. Se han cancelado 10.000 vuelos y persisten retrasos significativos, afectando a miles de pasajeros que han convertido las puertas de embarque en improvisados dormitorios. Un pasajero relata cómo su vuelo fue cancelado una hora antes de embarcar. Estas interrupciones suceden tras la suspensión total del espacio aéreo el pasado viernes, algo no visto desde el 11S. El secretario de Transporte, Sean Duffy, descarta un ciberataque y señala un router defectuoso como la causa del problema. Las autoridades esperan normalizar la situación este domingo.

Casi dos días después del problema en el sistema de control aéreo de EEUU, la normalidad sigue sin llegar a los aeropuertos. Ya son 10.000 los vuelos cancelados y siguen produciendo importantes retrasos que está llevando a los usuarios al límite.

Sin ir más lejos, las puertas de embarque se han convertido en dormitorios y los afectados pasan las horas como pueden tirados en el suelo. Son miles las personas que continúan atrapadas en aeropuertos sin saber a dónde ir.

"Esta mañana revisé mi vuelo y parecía puntual. Así que llegué al aeropuerto y, aproximadamente una hora antes de embarcar, descubrí que mi vuelo había sido cancelado y que me habían reservado un vuelo para el lunes", asegura un hombre.

Sus vuelos han sido cancelados o retrasados en varias ocasiones. Unas interrupciones durante todo el fin de semana que llegan tras la suspensión total del espacio aéreo en Estados Unidos el pasado viernes. Algo que no sucedía desde los atentados del 11S. El secretario de Transporte descarta que pueda tratarse de un ciberataque. Apunta a un router defectuoso.

"Ya sea por un error del contratista o por un equipo defectuoso, ese router que se estaba reemplazando comenzó a saturar otros routers en nuestro sistema de control de tráfico aéreo", ha explicado Sean Duffy, secretario de Transporte de EEUU.

El mismo habría sobrecargado el sistema de control de tráfico aéreo. Esto habría provocado interrupciones en las comunicaciones: "Teníamos más de 1000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos. Esto nos causó problemas con la comunicación con los aviones y también provocó interrupciones en las señales de radar".

Mientras tanto, los aeropuertos continúan colapsados a esta hora, pero las autoridades esperan que este domingo, por fin, las aerolíneas recuperen la normalidad al completo.

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