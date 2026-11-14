Un periodista que pasó 16 meses en una cárcel rusa acusado de ser espía relata el calvario que vivió: "Salíamos una hora a otra celda"

Los detalles Los 491 días que pasó encerrado le han dejado secuelas físicas y emocionales. Ahora, Evan Gershkovich, corresponsal del 'Wall Street Journal' en Moscú, ha contado a laSexta cómo logró sobrevivir.

Evan Gershkovich, periodista del 'Wall Street Journal', fue arrestado en Ekaterimburgo, Rusia, acusado de espionaje pese a tener un visado de prensa. El Kremlin lo encarceló en Lefortovo, una prisión notoria por torturas durante las purgas de Stalin. Gershkovich pasó 491 días sin contacto con el exterior, aislado incluso de otros prisioneros. En Rusia, la censura limita el acceso a la información, con redes sociales prohibidas. Putin, que no usa Internet, recibe información filtrada por sus asesores. Gershkovich fue liberado el 1 de agosto de 2024 junto a otros presos, mientras que la periodista ucraniana Victoria Roshchyna fue torturada y asesinada.

Evan Gershkovich, periodista del 'Wall Street Journal', fue detenido en un restaurante de la ciudad rusa de Ekaterimburgo. "Me reuní con una fuente recomendada por un amigo, pero resultó que en realidad trabajaba para el FSB, la Agencia de Inteligencia Interna de Rusia", recuerda.

A pesar de tener un visado de periodista, el Kremlin lo acusó de ser un espía que trasladaba información a la CIA, el servicio de inteligencia estadounidense y lo encerró en una celda de la cárcel de Lefortovo, que fue, ha destacado, "la más famosa de Rusia durante las purgas de Stalin, famosa por las ejecuciones y la tortura".

Así, pasó 491 días sin pisar la calle. "Nos sacaban a pasear una hora al día a otra celda cuya única diferencia era que no tenía techo", señala. Durante esos días, no habló con nadie que no fuera su compañero de celda. "Estás aislado del mundo. Tienen este viejo sistema de llamar a los guardias entre sí para notificar que están moviendo a los prisioneros para que no puedas ver a nadie", subraya.

Y, todo ello, por intentar cumplir con su labor periodística. Y es que en Rusia, tal y como indica Gershkovich, "Facebook, Twitter e Instagram están prohibidos", por lo que para la población "es muy difícil tener acceso a información".

Putin hace mucho tiempo que negó el derecho de la información a su población. "Él no usa Internet, no tiene móvil, y se basa en informes que se escriben para él y que le leen cada mañana. Sus asesores no suelen darle malas noticias", explica el periodista.

El presidente ruso lo quería a él para un intercambio de rehenes, y por eso no sufrió las torturas a las que sí sometieron a la periodista ucraniana Victoria Roshchyna, quien fue arrestada solo dos días después de él. La mujer, denuncia el corresponsal, "fue torturada, asesinada y enviada a casa en una bolsa de cadáveres, y su familia la encontró sin algunos órganos internos y sin dientes".

En el libro que acaba de publicar, Evan Gershkovich relata cómo el 1 de agosto de 2024 fue liberado junto a otros 15 presos y recibido por el entonces presidente estadounidense Joe Biden tras un año y cuatro meses de represión rusa.

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