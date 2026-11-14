Detenido un exministro de Orbán en Hungría tras encontrarle 17 millones de euros escondidos en diferentes puntos del país

Los detalles El exministro de Desarrollo Nacional Miklós Seszták está acusado de haber cobrado sobornos durante su gestión entre 2014 y 2018 y lleva en prisión preventiva desde finales de septiembre.

Las autoridades húngaras han descubierto 17,7 millones de euros en efectivo ocultos en diversas ubicaciones del país, como parte de una investigación por corrupción contra Miklós Seszták, exministro bajo el mandato de Viktor Orbán. La Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos halló el dinero enterrado en bosques y escondido en edificios y viviendas. Seszták, acusado de aceptar sobornos por 33 millones de euros, está en prisión preventiva. El actual primer ministro, Péter Magyar, ha iniciado investigaciones por corrupción y detenido a tres exministros, incluyendo a György Matolcsy, exgobernador del Banco Central y cercano a Orbán.

Las autoridades de Hungría han encontrado dinero en efectivo por valor de unos 17,7 millones de euros, escondido en distintos lugares del país, durante una investigación por supuesta corrupción contra un exministro del anterior primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Según informan este sábado los medios de comunicación húngaros, la nueva Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH) encontró el dinero enterrado en bosques y escondido en edificios agrícolas, almacenes, viviendas y una caja fuerte.

El dinero, que estaba repartido en dólares, euros y forintos húngaros, está relacionado con el exministro de Desarrollo Nacional Miklós Seszták, acusado de haber cobrado sobornos durante su gestión entre 2014 y 2018, explicó el portal de noticias 444.hu.

Seszták está en prisión preventiva desde finales de septiembre pasado y es uno de tres exministros de Orbán encarcelados por supuesta corrupción en las últimas semanas. Los fondos encontrados en el marco de esta investigación fueron ingresados el viernes en el Tesoro del Estado.

El primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, quien derrotó a Orbán en las elecciones de abril pasado, dijo en Facebook que este hallazgo "pone oficialmente fin a la mafia Fidesz-KDNP", en referencia a los partidos que gobernaban Hungría entre 2010 y 2026.

Seszták, exdiputado del KDNP, un partido satélite del Fidesz, está acusado de aceptar presuntamente sobornos por valor de 12.600 millones de forintos (unos 33 millones de euros) en una trama relacionada con la empresa pública de transporte Volánbusz.

Tras asumir el cargo, Magyar anunció investigaciones por corrupción y abuso de poder durante el Gobierno de Orbán y creó la NVVH. Desde entonces, han sido detenidos tres exministros, entre ellos el antiguo titular de Economía y exgobernador del Banco Central György Matolcsy, considerado la "mano derecha" de Orbán.

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