Las autoridades alertan por el riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón

Imagen de las gominolas de Hello Kitty que se recomienda no ingerir

¿Por qué es importante? La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha recomendado a las personas que tengan este producto en su casa que no lo consuman, mientras que el resto serán retiradas del mercado.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta sobre el riesgo de asfixia de unas gominolas de Hello Kitty, procedentes de Japón, que deben ser retiradas del mercado. Este producto, llamado 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', ha sido distribuido inicialmente en varias comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía y Madrid, entre otras, aunque podría haber llegado a más zonas. La alerta se ha originado tras una notificación de las autoridades sanitarias de Países Bajos. Se recomienda a quienes posean el producto que no lo consuman y se ha informado a las autoridades para su retirada.

España advierte del peligro de unas gominolas de Hello Kitty.

Las comunidades autónomas donde han sido distribuidas estas gominolas inicialmente han sido Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana pero no se descarta que hayan podido ser redistribuidas a otras zonas.

La alerta se ha emitido a raíz de una notificación de las autoridades sanitarias de Países Bajos acerca de este dulce, llamado 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', de la marca Sanrio, que se comercializa en bolsas de plástico que contiene sobres individuales, según ha informado la agencia en un comunicado.

La información sobre el peligro de su consumo ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para que se verifique su retirada de los canales de comercialización.

Además, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

