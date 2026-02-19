El rey Carlos III asegura que "la ley debe seguir su curso" tras la detención de su hermano el ex príncipe Andrés

Los detalles "La ley debe seguir su curso". Son las primeras reacciones que se emiten desde el Palacio de Buckingham. Lo firma el propio rey Carlos III tras hacerse pública la detención de su hermano Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

Carlos III expresó su profunda preocupación tras la detención de su hermano, el ex príncipe Andrés, en una investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein. En un comunicado, el monarca subrayó la importancia de un proceso justo y adecuado, reiterando la disposición de la Casa Real a colaborar con la justicia. Carlos III enfatizó que la ley debe seguir su curso y que no hará más comentarios mientras el proceso esté en curso. Andrés, arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, ha negado sistemáticamente las acusaciones. La policía de Thames Valley confirmó la detención sin revelar su nombre, siguiendo directrices nacionales. Andrés se retiró de la vida pública en 2019 debido a su relación con Epstein y llegó a un acuerdo judicial con Virginia Giuffre en 2022.

Primeras palabras de Carlos III tras conocerse la detención de su hermano, el ex príncipe Andrés Mountbatten Windsor, en una investigación relacionada con sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público", comienza el comunicado real. "Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes", prosigue el monarca.

Palabras con las que Casa Real británita reitera su disposición a colaborar con la Justicia. "Cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", detalla el escrito.

No obstante, el comunicado advierte de que evitarán hacer más comentarios sobre el asunto. " Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes. Charles R.", sentencian.

Esta es la primera vez que el ex príncipe, que ha enfrentado numerosas acusaciones por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, ha sido arrestado. Hasta el momento, Andrés ha negado sistemáticamente cualquier acusación. Se da la coincidencia además de que hoy el exduque de York cumple 66 años.

En un comunicado en el que no detallan su nombre, la policía de Thames Valley señala: "Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk". "El hombre permanece bajo custodia policial en este momento", añaden confirmando que "no revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales".

Asimismo, recuerdan que el caso está abierto y que se debe tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial. El subjefe de policía Oliver Wright ha insistido en que, "tras una evaluación exhaustiva" han abierto una "investigación" por "mala conducta de un cargo público. "Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito", añade.

El expríncipe Andrés invitó en 2010 al financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein y a una mujer rumana descrita como "muy mona" a una cena privada en el Palacio de Buckingham, según correos electrónicos difundidos por la Administración estadounidense. Los mensajes, parte de los llamados archivos Epstein, mostraban que la chica fue invitada a petición del magnate, quien estaba en Londres y quería que lo acompañara a la cita junto con otros conocidos.

Epstein escribió: "Añade una más (nombre censurado), rumana muy mona". No hay detalles sobre cómo se desarrolló la velada ni del resto de los invitados, pero, al día siguiente, Epstein dijo a la mujer en un correo que Andrés la había encontrado muy guapa. "Y tú no querías ir porque no te gustaban tus vaqueros; estabas perfecta y Andrés pensó que eras bella. Ningún hombre mira la ropa, ven más allá, qué hacemos ahora", afirmó en el mensaje el magnate, muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Andrés se retiró de la vida pública en 2019 ante la presión social por su amistad con Epstein. En 2025, la estadounidense Virginia Giuffre publicó un libro de memorias donde detallaba que abusó de ella en al menos tres ocasiones cuando era menor de edad.

El segundo hijo varón de Isabel II, que niega las acusaciones, llegó en 2022 a un millonario acuerdo judicial con Giuffre -que se suicidó el pasado abril a los 41 años- para que ésta retirara su demanda civil.

Tras despojarle de su título hereditario de príncipe en octubre, Carlos III ordenó a su hermano mudarse de la mansión de Royal Lodge en el castillo de Windsor (a las afueras de Londres) a una casa en la finca de Sandringham (este de Inglaterra), propiedad privada del soberano.

