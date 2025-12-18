Trump asegura que no necesita el permiso del Congreso para atacar Venezuela: "No tengo por qué decírselo"

¿Por qué es importante? El presidente de Estados Unidos ha vuelto a insistir en que no pediría la probación del Parlamento para realizar actos que pueden ser considerados una declaración de guerra.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que no necesita la autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses del narcotráfico en Venezuela, aunque estaría dispuesto a compartir la información con el legislativo. En un acto en la Casa Blanca, Trump reiteró su presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, anunciando posibles ataques a "objetivos terrestres" en Venezuela. Además, informó sobre el bloqueo de petroleros sancionados que transportan crudo venezolano, acusando al Ejecutivo de robar activos petrolíferos. Desde el verano, Trump ha ordenado un despliegue militar en el Caribe, bombardeando narcholanchas y causando numerosas muertes.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido este jueves en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses del narcotráfico que estén radicados sobre suelo venezolano, aunque a su vez ha admitido que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo.

"No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado", ha dicho Trump en un acto en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas y después de que en días recientes haya redoblado su presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y advertido que EEUU pronto empezará a realizar ataques sobre "objetivos terrestres" en el país caribeño, según ha recogido la 'Agencia EFE'.

El martes, el presidente estadounidense anunció en redes sociales que Washington bloquearía todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela con crudo abordo y acusó al Ejecutivo venezolano de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

Desde verano Trump ha ordenado un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas del que también acusa a Caracas, y a partir de septiembre ha bombardeado de manera sumaria a más de dos docenas de supuestas narcholanchas, provocando la muerte de en torno a un centenar de personas.

La afirmación de Trump de hoy llega a su vez dos días después de la publicación de una entrevista con la secretaria de Gabinete del presidente, Susie Wiles, que admitió que si el magnate neoyorquino autorizara un despliegue militar en suelo venezolano eso supondría "la guerra" y que entonces el republicano requeriría del beneplácito del Congreso.

