Ahora

ERA TRUMP 2.0

Giro drástico en la política de drogas de EEUU: Trump reclasifica la marihuana como menos peligrosa

Sí, pero Esta orden ejecutiva firmada este jueves por el presidente norteamericano no legaliza el cannabis sino que busca facilitar su acceso para la investigación.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, este jueves en el Despacho Oval.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Giro drástico en décadas en la política de drogas de Estados Unidos (EEUU), después de que Donald Trump haya firmado una orden para ampliar el acceso al cannabis reclasificándolo como una droga menos peligrosa. Si bien no lo legaliza, sí permite una mayor investigación y, sobre todo, beneficio económico debido a las rebajas fiscales para las empresas.

"Quiero recalcar que la orden que estoy a punto de firmar no legaliza la marihuana de ninguna manera, ni en ningún sentido, y de ninguna forma autoriza su uso como droga recreativa", ha subrayado Trump en el acto de firma de la orden en la Casa Blanca.

La iniciativa firmada este jueves saca a la marihuana de la categoría I de narcóticos, la misma clasificación que tiene la heroína, para situarla en la categoría III de drogas, la que tiene, por ejemplo, la ketamina.

Asimismo, el texto también insta a la creación de un programa piloto para reembolsar a pacientes del programa de salud Medicare por la compra de productos elaborados con CBD, un compuesto del cannabis que no tiene propiedades psicoactivas. De hecho, en el acto de firma, Trump estuvo acompañado por profesionales oncológicos, pacientes de cáncer o representantes de la asociación de farmacias.

Según recuerda la agencia EFE, el consumo recreativo de cannabis es legal en 24 estados y en Washington DC, aunque no a nivel federal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los intentos de sacar beneficio de la UCI del Hospital de Torrejón acabaron con el 80% de la plantilla fuera: "Es un sistema perverso"
  2. Aparece "completamente calcinada" la caja fuerte robada con los votos para las elecciones de Extremadura
  3. Dimite el jefe de redes de Vox tras ser denunciado por agresión sexual a un militante cuando era menor
  4. Varios muertos tras estrellarse un avión en un aeropuerto de Carolina del Norte
  5. La jueza de la DANA cita a declarar como testigo a Feijóo el 9 de enero
  6. Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Atresmedia: "Rompo este silencio tan desagradable y doloroso. Lo hago con dignidad"