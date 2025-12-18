Giro drástico en la política de drogas de EEUU: Trump reclasifica la marihuana como menos peligrosa

Sí, pero Esta orden ejecutiva firmada este jueves por el presidente norteamericano no legaliza el cannabis sino que busca facilitar su acceso para la investigación.

Donald Trump ha firmado una orden que modifica la política de drogas en Estados Unidos al reclasificar el cannabis como una droga menos peligrosa, permitiendo así mayor investigación y beneficios económicos por rebajas fiscales a empresas. Aunque la marihuana no se legaliza ni se autoriza su uso recreativo, se mueve de la categoría I, junto a la heroína, a la categoría III, donde está la ketamina. Además, se instaura un programa piloto para reembolsar a pacientes de Medicare por productos con CBD, un compuesto no psicoactivo del cannabis. El consumo recreativo es legal en 24 estados y Washington DC, pero no a nivel federal.

Giro drástico en décadas en la política de drogas de Estados Unidos (EEUU), después de que Donald Trump haya firmado una orden para ampliar el acceso al cannabis reclasificándolo como una droga menos peligrosa. Si bien no lo legaliza, sí permite una mayor investigación y, sobre todo, beneficio económico debido a las rebajas fiscales para las empresas.

"Quiero recalcar que la orden que estoy a punto de firmar no legaliza la marihuana de ninguna manera, ni en ningún sentido, y de ninguna forma autoriza su uso como droga recreativa", ha subrayado Trump en el acto de firma de la orden en la Casa Blanca.

La iniciativa firmada este jueves saca a la marihuana de la categoría I de narcóticos, la misma clasificación que tiene la heroína, para situarla en la categoría III de drogas, la que tiene, por ejemplo, la ketamina.

Asimismo, el texto también insta a la creación de un programa piloto para reembolsar a pacientes del programa de salud Medicare por la compra de productos elaborados con CBD, un compuesto del cannabis que no tiene propiedades psicoactivas. De hecho, en el acto de firma, Trump estuvo acompañado por profesionales oncológicos, pacientes de cáncer o representantes de la asociación de farmacias.

Según recuerda la agencia EFE, el consumo recreativo de cannabis es legal en 24 estados y en Washington DC, aunque no a nivel federal.

