Ahora

Nueva violación del alto el fuego

Israel lanza nuevos ataques contra Hizbulá en el sur de Líbano

Los detalles El Ejército de Israel ha indicado que las zonas atacadas eran "utilizadas por la fuerza de élite de Hizbulá" para "entrenar a terroristas" que planeaban atentar contra el país hebreo.

Imagen de archivo de militares israelíes.Imagen de archivo de militares israelíes.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes el inicio de una nueva oleada de ataques contra las posiciones del partido-milicia Hezbolá en el sur de Líbano, donde ya ha bombardeado a primera hora una "instalación de entrenamiento" violando el alto el fuego acordado en 2024.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el Ejército de Israel ha indicado que las zonas atacadas eran "utilizadas por la fuerza de élite de Hizbulá", donde, sostienen, "entrenaban a los terroristas de la organización" para luego perpetrar ataques contra el país hebreo.

Un ataque que llega tres días después de otro cometido contra un "centro de entrenamiento" de Hizbulá en una zona cercana. "Los terroristas eran sometidos a ejercicios de tiro y entrenamiento adicional en el uso de varios tipos de armas con el objetivo de planificar y ejecutar ataques terroristas contra el Ejército y los ciudadanos del Estado de Israel", recoge el comunicado del cuerpo militar israelí.

Violaciones reiteradas del alto el fuego

Durante los 13 meses que han pasado desde el acuerdo para parar el conflicto, Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra territorio libanés. Lo ha hecho argumentando que se trata de actuaciones contra actividades de Hizbulá y asegura que, por ello, no viola el pacto. No obstante, estas acciones han sido condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hizbulá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Yolanda Díaz exige a Sánchez "un cambio profundo en el Gobierno": "Así no podemos seguir. Es insoportable la corrupción y los puteros"
  2. El PSOE niega haber encubierto el acoso sexual de Salazar a pesar de haber estado cinco meses de brazos cruzados: "Nadie ha tapado ningún caso"
  3. La UCO requiere documentación a Correos, Hacienda y Transición Ecológica sobre la trama de Leire Díez
  4. Cuenca exculpa a Mazón y asegura ante la jueza que no le dio ninguna orden a Pradas sobre cómo gestionar la DANA
  5. Iñaki Urdangarin: "Por la cárcel he perdido uno de los amores de mi vida, Cristina"
  6. El laboratorio de Bellaterra estaba experimentando con el virus de la peste porcina africana cuando apareció el primer jabalí infectado