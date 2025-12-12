Israel lanza nuevos ataques contra Hizbulá en el sur de Líbano

Los detalles El Ejército de Israel ha indicado que las zonas atacadas eran "utilizadas por la fuerza de élite de Hizbulá" para "entrenar a terroristas" que planeaban atentar contra el país hebreo.

El Ejército de Israel ha iniciado una nueva oleada de ataques contra Hezbolá en el sur de Líbano, bombardeando una "instalación de entrenamiento" y violando el alto el fuego acordado en 2024. Según un comunicado, las zonas atacadas eran utilizadas por una fuerza de élite de Hizbulá para entrenar terroristas que luego atacarían Israel. Este ataque sigue a otro similar ocurrido tres días antes. Durante los 13 meses desde el acuerdo de alto el fuego, Israel ha realizado numerosos bombardeos en Líbano, justificando sus acciones como medidas contra Hizbulá, aunque Naciones Unidas las ha condenado. Israel ha mantenido cinco puestos en el sur de Líbano, lo que ha sido criticado por las autoridades libanesas y Hezbolá.

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes el inicio de una nueva oleada de ataques contra las posiciones del partido-milicia Hezbolá en el sur de Líbano, donde ya ha bombardeado a primera hora una "instalación de entrenamiento" violando el alto el fuego acordado en 2024.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el Ejército de Israel ha indicado que las zonas atacadas eran "utilizadas por la fuerza de élite de Hizbulá", donde, sostienen, "entrenaban a los terroristas de la organización" para luego perpetrar ataques contra el país hebreo.

Un ataque que llega tres días después de otro cometido contra un "centro de entrenamiento" de Hizbulá en una zona cercana. "Los terroristas eran sometidos a ejercicios de tiro y entrenamiento adicional en el uso de varios tipos de armas con el objetivo de planificar y ejecutar ataques terroristas contra el Ejército y los ciudadanos del Estado de Israel", recoge el comunicado del cuerpo militar israelí.

Violaciones reiteradas del alto el fuego

Durante los 13 meses que han pasado desde el acuerdo para parar el conflicto, Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra territorio libanés. Lo ha hecho argumentando que se trata de actuaciones contra actividades de Hizbulá y asegura que, por ello, no viola el pacto. No obstante, estas acciones han sido condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hizbulá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.