Cuba asegura que los ocupantes de la lancha interceptada tenían "fines terroristas" y Rubio anuncia que EEUU responderá "en consecuencia"

¿Qué ha dicho? "No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", ha asegurado Marco Rubio.

El Ministerio del Interior cubano informó que una lancha rápida procedente de EE.UU. fue interceptada en aguas cubanas, con intenciones terroristas. La embarcación, que entró ilegalmente, abrió fuego contra las Tropas Guardafronteras, resultando en la muerte de cuatro tripulantes y seis heridos, todos cubanos residentes en EE.UU. Se incautaron armas y explosivos. Entre los heridos, dos estaban en la lista terrorista de Cuba. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que su país investigará el incidente. El fiscal general de Florida inició una investigación, mientras que el incidente ocurre en un contexto de tensiones entre ambos países.

El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de EEUU interceptada en sus aguas territoriales "tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas".

La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación. Cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que se atendido.

El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en EEUU. Además informó de la incautación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Entre los heridos, destacó a Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que el Gobierno cubano ya había incluido en su lista terrorista. En concreto, ambos se encontraban en el capítulo de personas "sometidas a investigaciones penales" y en búsqueda y captura por su "implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo".

También se identificaron entre los heridos a Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra. Además, las autoridades cubanas identificaron a Michel Ortega Casanova, también cubano residente en EEUU, como uno de los cuatro fallecidos, mientras siguen las investigaciones sobre la identidad de los otros tres.

También, el Ministerio del Interior informó de la incautación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje". Asimismo, dio cuenta de "detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones".

El incidente se produjo en la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

Según el Ministerio, la embarcación se aproximó al cayo Falcones, en el municipio de Corralillo, provincia Villa Clara (centro de Cuba) donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación". A continuación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que a su vez respondieron también con disparos, según el relato de Interior.

El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiera un asedio petrolero a la isla e instara a La Habana a alcanzar un acuerdo. En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, los dos últimos en 2022, con varios muertos. En general estos casos están relacionados con intentos de sacar de forma irregular a personas de la isla.

Rubio: EEUU responderá "en consecuencia"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos.

"No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves. Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".

El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo. Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación.

"Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", dijo. Según el Ministerio del Interior de Cuba, la Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial.

El comunicado oficial indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.

El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque y aseguró que los "comunistas rendirán cuentas".

Según el diario The New York Times, la lancha atacada no formaba parte de una flotilla ni pertenecía a la Guardia Costera ni a la Armada de Estados Unidos. El mismo periódico apuntó que parece ser una lancha motora Pro-Line de unos siete metros, construida en 1981 y utilizada habitualmente como un barco pesquero con una capacidad de unos diez tripulantes.

El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un bloqueo petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo. En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos del año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EEUU disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocaron heridas a un oficial cubano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.