Trump no afloja en su misión antimigratoria en Minneapolis: el zar de la frontera afirma que las operaciones del ICE serán ahora más "inteligentes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su misión antimigratoria, según lo expuesto por Tom Homan, su nuevo zar de la frontera. En una conferencia en Minneapolis, Homan afirmó que no renunciarán a su misión y que las operaciones serán más "inteligentes" y "eficientes". Además, aseguró que las fuerzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguirán actuando en Minnesota, dependiendo de la cooperación local. Durante sus primeros días, Homan se reunió con autoridades locales y destacó que las operaciones serán más focalizadas, buscando sujetos previamente identificados. A pesar de las tensiones en la ciudad, con manifestaciones y vigilias, Homan insistió en que la retirada de agentes dependerá de la cooperación y que no se permitirá obstruir la labor de ICE.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, no afloja en su misión antimigratoria. Así se desprende del nada conciliador mensaje de su zar de la frontera, Tom Homan, que ya se ha estrenado como nuevo comandante de las fuerzas desplegadas en Minneapolis. "No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente", ha remarcado durante una conferencia de prensa en Minneapolis. Simplemente, las operaciones serán ahora más "inteligentes" y "eficientes" que con su polémico antecesor. Homan ha asegurado también que las fuerzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) seguirán dando duro en Minnesota, "dependiendo de la cooperación" y hasta que logren sus objetivos.

El zar de la frontera de EEUU ha afirmado este jueves en Minneapolis que no "renunciará" a la misión migratoria de Trump y ha defendido que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se han logrado "avances importantes", al asegurar que el despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

Homan ha precisado que "la retirada de las fuerzas depende de la cooperación" y que "un delincuente en la cárcel significa menos agentes en las calles", tras ser enviado por Trump el lunes para dar un giro a la estrategia migratoria que ha dejado dos estadounidenses muertos por disparos de oficiales federales este enero. En cuanto a los cambios en la actuación de las fuerzas federales, Homan se ha limitado a decir que ahora buscarán "operaciones focalizadas" en sujetos previamente identificados.

El conocido como zar de la frontera de EEUU ha agregado que durante sus cuatro días sobre el terreno se ha reunido con las principales autoridades locales como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y ha asegurado que ya tienen acuerdos para la redistribución de los más de 3.000 gentes que fueron desplegados en el terreno pero que durante las siguientes jornadas deben "discutir sobre como implementarlos".

Preguntado por las acciones de los agentes del ICE antes de su llegada a la ciudad, Homan ha defendido las operaciones de la agencia y ha asegurado que cada una de sus actividades en Minneapolis han estado bajo el orden de la ley y que antes de actuar saben "exactamente a quién buscan, cual es su historial criminal y su estatus migratorio", lo que según él hace que todo sea "más seguro".

Homan ha insistido en que la retirada de agentes dependerá de la "cooperación" y aunque ha dicho respetar el derecho a la manifestación ha señalado que no permitirán que existan intentos de residentes de la ciudad por "impedir" la labor de ICE y otras agencias en el lugar. Así lo ha dicho en su primera intervención pública desde su llegada a la ciudad. Después de la conferencia, además, ha afirmado que se reunirá con lideres comunitarios, religiosos y jefes policiales para buscar concretar más acuerdos.

Mientras tanto, en la ciudad persiste un ambiente de tensión con vigilias constantes en los memoriales instalados en los espacios donde murieron a tiros por agentes federales Nicole Good y Alex Pretti. Para este viernes diferentes organizaciones sociales han convocado a un "día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras", para protestar contra la ofensiva migratoria de Trump en Minneapolis.

