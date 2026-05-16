Israel ataca el sur de Líbano un día después de anunciar la extensión del alto el fuego

Los detalles La Agencia Nacional de Noticias libanesa ha indicado que la zona que rodea el cruce de Srobbin fue objeto de bombardeos que acabaron con la vida de una persona.

Israel ha violado el alto el fuego de 45 días acordado con Líbano al realizar un ataque que dejó un muerto y un herido. El acuerdo, alcanzado en Washington sin la presencia de Hizbulá, incluía nuevas negociaciones de paz para junio y una reunión militar en mayo. Sin embargo, el ataque israelí afectó a la región de Srobbin y otras áreas del sur del Líbano. En Tiro, un ataque israelí causó varios heridos. Hizbulá también reivindicó un ataque con drones en Khiam. Desde marzo, las hostilidades han provocado 2.951 muertos y 8.988 heridos en Líbano.

Ni un día ha pasado e Israel ya ha roto la prórroga de alto el fuego por 45 días que había acordado con Líbano con un ataque este sábado que ha acabado con la vida de una persona y ha dejado herida a otra.

Este viernes, representantes de Israel y de Líbano (sin presencia de Hizbulá) acordaron en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril. Además, las delegaciones de ambos países acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo, pero no ha evitado un nuevo ataque israelí.

"La zona que rodea el cruce de Srobbin (sur del Líbano) fue objeto de bombardeos de artillería hostiles, que dejaron un mártir (muerto) y un herido", ha indicado la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), que ha añadido que hubo más ataques israelíes contra la región de Bint Jbeil y de Tiro, ambas también en el sur.

Precisamente en la ciudad de Tiro una acción israelí tuvo como objetivo una vivienda, lo que provocó un número indeterminado de heridos, según la ANN, que no ha ofrecido más detalles por el momento.

A lo largo de esta jornada, el grupo chií libanés Hizbulá también ha reivindicado un ataque con drones contra las tropas israelíes en la ciudad libanesa de Khiam, ocupada actualmente por Israel en el marco de su invasión en el sur del país mediterráneo.

Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo han muerto en el Líbano 2.951 personas y otras 8.988 han resultado heridas.

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