La trituradora de Downing Street: Keir Starmer, ¿sexto primer ministro en caer en Reino Unido en diez años?

El contexto Desde la derrota de David Cameron con el Brexit en 2016, han ocupado el cargo Theresa May, Boris Johnson, Lizzy Truss, Rishi Sunak y el actual dirigente del Partido Laborista.

Keir Starmer podría enfrentar la inestabilidad política que ha caracterizado al Reino Unido desde 2016, cuando David Cameron dejó el cargo tras el referéndum del Brexit. Desde entonces, seis primeros ministros han ocupado el número 10 de Downing Street, cada uno cayendo ante la presión del puesto. Theresa May intentó desbloquear el Brexit sin éxito, mientras que Boris Johnson fue derribado por el escándalo del 'Partygate'. Lizz Truss duró solo 45 días antes de que Rishi Sunak asumiera. Ahora, Wes Streeting y Andy Burnham se perfilan como posibles rivales de Starmer, quien enfrenta escándalos y presión para convocar elecciones. Streeting, además, propone reintegrar al Reino Unido en la Unión Europea.

Keir Starmer podría ser el siguiente. El siguiente en pasar por la trituradora de Downing Street 10. En vivir en sus propias carnes la inmensa inestabilidad política que se vive en Reino Unido desde el año 2016. Desde el adiós de David Cameron, que marcó el comienzo de una etapa en la que en apenas una década ha habido un total de seis primeros ministros en las islas.

Porque uno a uno han ido cayendo. Porque es como una especie de maldición la que hay tras la puerta con el número 10 de Londres. Y es que desde el Brexit el puesto de primer ministro es una especie de sillón caliente que quema y quema hasta hacer arder a aquel o a aquella que en él se siente.

Todo, desde el día del Brexit. Desde que Cameron perdió la votación y con ella el cargo. Desde ese momento, uno a uno, han ido cayendo. Primero fue Theresa May, que durante tres años trató de desbloquear el Brexit pero que terminó paralizando al país. Tal fue la situación que los propios conservadores la vieron como un peligro para sus propios escaños.

Sus lágrimas dieron paso al show de Boris Johnson. Era el único que parecía poder cerrar la herida del Brexit... hasta que llegó el escándalo del 'Partygate'. Hasta que llegaron esas fiestas en plena pandemia del COVID en el interior de Downing Street mientras millones de británicos estaban confinados.

Otra dimisión más. Lo mismo que vivió Lizz Truss, que literalmente estuvo 45 días en el cargo y convirtiendo a Rishi Sunak en víctima del desgaste estructural que acabó con 14 años de hegemonía conservadora en el poder.

Ahora, de cumplirse los pronósticos, Starmer sería el sexto primer ministro en caer en apenas una década. Ya tiene hasta un posible rival, pues Wes Streeting, exministro de Sanidad, ha confirmado lo que se venía avanzando tras su dimisión: tiene intención de disputarle al británico el liderazgo del Partido Laborista si cede ante la presión acumulada y convoca elecciones.

Starmer ha avisado que no tiene intención alguna de abrir una carrera por el cargo a pesar de estar cada vez más arrinconado por los escándalos en torno a Peter Mandelson, exembajador británico en EEUU.

"Necesitamos una contienda justa con los mejores candidatos y voy a presentarme", ha afirmado Streeting en 'Sky News'.

Además, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, ha recibido el permiso del Partido Laborista para presentarse a las elecciones y regresar al Parlamento para, quizás, acabar disputando el cargo.

Así las cosas, Streeting, de 43 años, ha reiterado su petición a Starmer para que "establezca un calendario de liderazgo adecuado" y "dé a sus ministros la libertad de nombrar a quien quieran como líder del partido y primer ministro del país".

Streeting, en su intervención en la conferencia del grupo Progress, afiliado al Partido Laborista, ha reiterado uno de sus pilares básicos que defenderá en una posible campaña: la reincorporación del país a la Unión Europea.

"Necesitamos una nueva relación especial con la UE, porque el futuro de este país está en Europa y algún día volverá a formar parte de la Unión Europea", ha indicado antes de denunciar el Brexit como un "error catastrófico".

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