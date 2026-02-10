Policía migratoria de EEUU
Las cifras que desmontan al ICE: el 86% de los migrantes detenidos en 2025 no tenía cargos ni condenas por delitos violentos
Entre líneas Aunque Trump justifica al ICE como una forma de luchar contra el crimen, los datos del Departamento de Seguridad Nacional confirman la arbitrariedad y el racismo de los arrestos.
Resumen IA supervisado
Desde hace meses, miles de personas y ONG denuncian la arbitrariedad de las detenciones del ICE en EE.UU., basadas en el aspecto, acento o idioma de los individuos. Aunque la Casa Blanca sostiene que su policía migratoria detiene a delincuentes, datos recientes desmienten esta afirmación. Entre enero de 2025 y enero de 2026, de los casi 400.000 migrantes arrestados, el 86% no tenía antecedentes por delitos violentos. A pesar de estas cifras, la brutalidad de la policía migratoria se mantiene e incluso aumenta. Además, ahora analizan sentimientos en redes sociales para identificar focos de resistencia política y social.
* Resumen supervisado por periodistas.
Desde hace meses miles de personas y ONG están denunciando la arbitrariedad de las detenciones del ICE en EEUU, que se basan únicamente en el aspecto de las personas, su acento o el idioma que hablan. La Casa Blanca siempre ha asegurado que su policía migratoria está deteniendo a delincuentes, pero ahora los datos confirman que la mayoría de los arrestados no tienen antecedentes.
Concretamente, de los casi 400.000 migrantes arrestados entre enero de 2025 y enero de 2026, el primer año del regreso de la nueva legislatura de Donald Trump, 344.000 no tenían cargos o condenas por delitos violentos, un 86%.
Es decir, según estos datos recogidos por el Departamento de Seguridad Nacional y publicados por la 'CBS', seis de cada siete migrantes detenidos estaban libres de antecedentes.
Pese a las contundentes cifras, que desmontan el discurso de Trump, la brutalidad de la policía migratoria se mantiene e incluso acrecienta en muchos puntos de EEUU. Ahora, incluso está analizando los sentimientos que los usuarios muestran en redes sociales como TikTok y otras plataformas.
Varios medios estadounidenses aseguran que a través de publicaciones pueden monitorear la 'temperatura emocional' de áreas geográficas enteras para identificar focos de resistencia política y social y modificar así sus operaciones.
