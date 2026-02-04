Ahora

Brutalidad del ICE

Trump reconoce que el ICE podría haber sido "algo más suave" en Minneapolis pero no se arrepiente de su política de mano dura: "Esta gente son criminales"

Los detalles Trump defiende que "hay que ser duro" y rechaza frenar su lucha antimigratoria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump ha reconocido por primera vez que el ICE se ha excedido en Minneapolis, donde, además de llevar a cabo arrestos masivos con medidas poco legales, ha matado a dos personas y ha agredido brutalmente a decenas de manifestantes.

En una entrevista en 'NBC', el presidente de EEUU ha declarado que "he aprendido que quizá hubiera venido bien un toque algo más suave". Sin embargo, lejos de arrepentirse, ha defendido su política de 'mano dura' contra la inmigración. "Es que tienes que ser duro. Esta gente son criminales, tratamos con criminales muy malos", ha asegurado.

Esta afirmación de Trump ha llegado después de que el zar de la frontera, Tom Homan, haya anunciado la retirada de 700 agentes de esa ciudad y de semanas de masivas protestas contra el ICE por las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.

La primera iba en su coche y se disponía a dejar un control cuando un agente le disparó en la cabeza; mientras que el segundo defendía a una mujer que fue empujada por un agente cuando le rociaron con gas pimienta y, una vez en el suelo, fue abatido a quemarropa con al menos diez disparos.

A estas muertes se unen las redadas contra migrantes en casas, lugares de trabajo y colegios. En Minneapolis se ha viralizado el vídeo de un niño de cinco años llamado Liam que fue detenido y utilizado como cebo para hacer salir a su familia y detenerla.

Distintas ONG critican la brutalidad de los métodos empleados por el ICE y cuestionan la legalidad de muchas de estas prácticas, que están generando cada vez más rechazo entre la sociedad estadounidense.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Clases suspendidas, más de 3.500 desalojados y carreteras y líneas ferroviarias afectadas por el temporal
  2. El fundador de Telegram carga contra el plan de Sánchez sobre redes sociales porque "forzará la sobrecensura" y lo define como "pasos hacia el control total"
  3. Sin noticias de la madre de Yoselyn tras ser detenida por el ICE: la niña, escondida en casa de unos voluntarios
  4. Los frentes de Óscar Puente: de la mejora de Rodalies a la huelga de maquinistas o la reapertura del AVE entre Madrid y Andalucía
  5. Azcón (PP) da un giro y carga contra Vox a cinco días de las elecciones en Aragón: "Es el mismo populismo que era Podemos"
  6. Elisa Mouliaá retira su acusación particular en el procedimiento contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"