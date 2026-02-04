Trump reconoce que el ICE podría haber sido "algo más suave" en Minneapolis pero no se arrepiente de su política de mano dura: "Esta gente son criminales"

Los detalles Trump defiende que "hay que ser duro" y rechaza frenar su lucha antimigratoria.

Donald Trump ha admitido que el ICE se ha excedido en Minneapolis, donde se llevaron a cabo arrestos masivos y se produjo la muerte de dos personas, además de agresiones a manifestantes. En una entrevista con 'NBC', Trump reconoció que quizás se necesitaba un enfoque más suave, pero defendió su política de mano dura contra la inmigración, justificando que se trata de criminales peligrosos. Esta declaración se produjo tras el anuncio del retiro de 700 agentes por parte del zar de la frontera, Tom Homan, y en medio de protestas por las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti. ONG critican la brutalidad de los métodos del ICE y cuestionan su legalidad.

En una entrevista en 'NBC', el presidente de EEUU ha declarado que "he aprendido que quizá hubiera venido bien un toque algo más suave". Sin embargo, lejos de arrepentirse, ha defendido su política de 'mano dura' contra la inmigración. "Es que tienes que ser duro. Esta gente son criminales, tratamos con criminales muy malos", ha asegurado.

Esta afirmación de Trump ha llegado después de que el zar de la frontera, Tom Homan, haya anunciado la retirada de 700 agentes de esa ciudad y de semanas de masivas protestas contra el ICE por las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.

La primera iba en su coche y se disponía a dejar un control cuando un agente le disparó en la cabeza; mientras que el segundo defendía a una mujer que fue empujada por un agente cuando le rociaron con gas pimienta y, una vez en el suelo, fue abatido a quemarropa con al menos diez disparos.

A estas muertes se unen las redadas contra migrantes en casas, lugares de trabajo y colegios. En Minneapolis se ha viralizado el vídeo de un niño de cinco años llamado Liam que fue detenido y utilizado como cebo para hacer salir a su familia y detenerla.

Distintas ONG critican la brutalidad de los métodos empleados por el ICE y cuestionan la legalidad de muchas de estas prácticas, que están generando cada vez más rechazo entre la sociedad estadounidense.

