Una mujer salva a su vecina cuando intentaba escapar por la ventana de un incendio en su casa: "Iba a morir quemada"

Los detalles Saray salió por una de las ventanas de su vivienda, un tercer piso, para intentar huir del incendio que se había originado en su casa. Cuando ya no podía seguir agarrándose, una vecina salió en su rescate.

Saray Terino intentaba, desesperada, huir del incendio que se había originado en su casa colgándose de una de las ventanas. La mujer, que se encontraba en un tercer piso, se agarró como pudo al alfeizar mientras pedía ayuda. "Flipante. Es que iba a morir quemada", recuerda.

Tras vivir momentos de mucha tensión, donde algunos vecinos le pedían que saltase mientras otros le suplicaban que no lo hiciese y que aguantase, su pareja decidió subirse a un toldo de un restaurante para intentar cogerla.

Sin embargo, era demasiado peligroso. Ella aseguraba que ya no podía aguantar más ante el avance de las llamas.

Justo en ese momento, en la ventana del piso de abajo se asoma Idaira Herrera. "Le agarré del pie y le dije que se tirase, que yo le cogía", explica, señalando que le pidió que confiase en ella.

Saray no se lo pensó y decidió confiar. "Noté que me agarró por el tobillo y me solté", relata. En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver cómo, gracias a eso, Idaira consiguió sujetarla y hasta que pudo entrar por la ventana de su vivienda.

Heroína y rescatada se abrazan ahora mientras reviven lo ocurrido hace pocas horas en San José de la Rinconada, Sevilla.

Al parecer, el origen del fuego estaría en el salón e investigan un posible chispazo. Sin embargo, lo único que importa es que Saray ha salvado su vida.

