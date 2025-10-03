Cierran el aeropuerto de Múnich durante varias horas tras el avistamiento de varios drones

Los detalles Los drones fueron avistados a última hora de la tarde del jueves sobre el aeropuerto, según un portavoz de la policía. Sin embargo, debido a la oscuridad, no se pudo determinar el tamaño ni el tipo de los drones.

El aeropuerto de Múnich cerró durante la madrugada del viernes por avistamientos de drones, lo que provocó la cancelación o desvío de numerosos vuelos antes del Día de la Reunificación Alemana. Este incidente resalta la vulnerabilidad de la infraestructura europea, tras eventos similares en Dinamarca y Noruega. El aeropuerto reabrió tras cancelar 17 vuelos y desviar 15 a ciudades como Stuttgart y Fráncfort, afectando a casi 3.000 pasajeros. Europa, en alerta, busca reforzar sus defensas antidrones. Además, el Oktoberfest fue cerrado temporalmente por una amenaza de bomba.

El aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich ha sido cerrado durante la madrugada de este viernes debido a avistamientos de drones que obligaron a la cancelación o desvío de docenas de vuelos en vísperas del festivo nacional por el Día de la Reunificación Alemana.

Se trata de un nuevo evento que pone en cuestión la vulnerabilidad de la infraestructura europea, después de incidentes similares que se vivieron en Dinamarca y Noruega hace apenas 11 días. El aeropuerto ha reabierto a primera hora del viernes después de que 17 vuelos hayan sido cancelados y otros 15 hayan sido desviados a ciudades como Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.

Casi 3.000 pasajeros se han visto afectados por unas cancelaciones que ponen, de nuevo, en alerta a Europa. Justo esta semana ha tenido lugar una cumbre de líderes europeos en la que respaldaron reforzar las defensas del bloque con medidas antidrones. "Europa debe ser capaz de defenderse", asegura la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Todos los caminos conducen a Moscú

Los drones fueron avistados a última hora de la tarde sobre el aeropuerto, según declaró un portavoz de la policía al periódico Bild. Sin embargo, debido a la oscuridad, no se pudo determinar el tamaño ni el tipo de los drones, añadió.

Aunque todavía no se ha culpado en público a ningún país por el avistamiento de estos drones, lo cierto es que todos los caminos apuntan a Rusia. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguraba que Putin "intenta ponernos a prueba", añadiendo que también "intenta sembrar la división y la ansiedad en nuestras sociedades". Putin ha bromeado al asegurar que ya no volaría drones sobre Dinamarca, pero Moscú ha negado su responsabilidad en los incidentes.

Esta misma semana se ha tenido que cerrar temporalmente el popular Oktoberfest debido a una amenaza de bomba y al descubrimiento de explosivos en un edificio residencial en el norte de la ciudad.

