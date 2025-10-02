Ahora

El barco 'Pushpa'

Francia detiene a dos miembros de un petrolero "fantasma" ruso por su presunta relación con los drones que sobrevolaron Dinamarca

Los detalles El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha confirmado que se ha intervenido un buque "perteneciente a la flota fantasma rusa" fondeando frenta a Saint-Nazaire.

Imagen de archivo del buque Boracay (o Pushpa)Imagen de archivo del buque Boracay (o Pushpa)VesselFinder
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un destacamento militar francés ha abordado un petrolero ruso que se encuentra frente a la costa atlántica del país en mitad de una investigación para saber si este barco está sirviendo de plataforma de envío y control de drones.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha conformado que los miembros de la Armada francesa intervinieron durante el fin de semana este petrolero de la "flota fantasma rusa", un barco "anclado frente a la costa de Saint-Nazaire".

Dos miembros de la tripulación han sido detenidos. Se sospecha que el 'Pushpa', también denominado 'Borocay', forme parte de la flota de 99 petroleros identificados por la Unión Europea con los que Rusia puentea las sanciones a la exportación de su petróleo.

En aguas danesas el día del avistamiento de los drones

El barco zarpó desde el puerto ruso de Primorsk con destino a la India. El 22 de septiembre, día en el que varios drones sobrevolaron Dinamarca, obligando a interrumpir su tráfico aéreo.

Ese día, el barco estaba frente a las costas de Polonia y Suecia, antes de ingresar en las danesas. El 23 de septiembre, transitaba frente a la isla danesa de Lolland y se internaba en el estrecho de Grand Belt.

El barco, un petrolero de 244 metros construido en 2007, ha cambiado varias veces de nombre y de pabellón en los últimos días. En la actualidad, navegaba con bandera de Gabón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las 25 embarcaciones de la Flotilla aún sin interceptar mantienen el rumbo a Gaza: hay 200 detenidos, entre ellos 30 españoles
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Un calendario claro de retirada de las tropas y garantías de que Israel acabará su ofensiva: Hamás marca condiciones al plan de Trump
  3. Pseudociencia contra derechos: el falso 'síndrome post aborto', un arma para estigmatizar
  4. El paro baja en 4.846 personas en septiembre gracias a construcción y servicios y sigue en mínimos de 2007
  5. Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl de Bad Bunny
  6. Detenido un maltratador gracias a una farmacia de Riotorto (Lugo) donde la víctima pidió ayuda: "Tenía mucho miedo"