Ahora

En la Asamblea de la ONU

La Casa Blanca y Zarzuela difunden la imagen del rey con Trump cuatro días después de su encuentro en Nueva York

Los detalles En la fotografía se puede ver al presidente de EEUU haciendo un gesto de aprobación con su pulgar. Melania Trump, también presente en la instantánea entre Felipe VI y el estadounidense.

El rey Felipe, con Donald Trump y Melania Trump
La Casa Blanca y Zarzuela han compartido la imagen del rey Felipe VI y de Donald Trump, presidente de EEUU, en su encuentro en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU. En la foto, tomada en el hotel donde se ofreció la recepción a los asistentes, aparece también Melania Trump, primera dama estadounidense.

Los tres aparecen sonrientes, con un Trump haciendo el gesto de aprobación con su mano derecha elevando su pulgar hacia arriba por su encuentro con Felipe VI, que encabezó la delegación española en la ciudad norteamericana.

El rey estuvo en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que ha coincidido con el 80 aniversario de Naciones Unidas, e intervino en la segunda jornada en representación de España.

En su discurso, Felipe VI pidió a la comunidad internacional que no mire para otro lado por la situación en Gaza y a Israel que detenga "la masacre".

"No mas muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo. España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Cuando hablamos de Israel hablamos a un pueblo de hermanos. A uno que, cuando regresa a España, regresa a su casa", expresó el rey.

Además, dijo que a España le cuesta "comprender" lo que Israel hace en Gaza: "Clamamos, imploramos y exigimos que detengan ya esta masacre".

Netanyahu, solo justificando el genocidio

Con políticos y líderes palestinos como Mahmud Abbas teniendo prohibido el acceso a EEUU, Benjamin Netanyahu sí habló en la Asamblea General de la ONU, que se quedó prácticamente vacía en cuanto comenzó a hablar el primer ministro de Israel.

En su discurso, el israelí negó la hambruna en Gaza, acusó a Hamás de robar la comida que Israel distribuye y cargó contra los países que han reconocido a Palestina como Estado. Además, ha confirmado que va a continuar con el genocidio en el enclave.

