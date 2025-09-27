La Casa Blanca y Zarzuela difunden la imagen del rey con Trump cuatro días después de su encuentro en Nueva York

Los detalles En la fotografía se puede ver al presidente de EEUU haciendo un gesto de aprobación con su pulgar. Melania Trump, también presente en la instantánea entre Felipe VI y el estadounidense.

La Casa Blanca y Zarzuela han compartido una imagen del rey Felipe VI junto al presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU. En la recepción, Trump mostró aprobación por el encuentro con Felipe VI, quien lideró la delegación española. El rey intervino en la Asamblea, coincidiendo con el 80 aniversario de la ONU, y pidió a la comunidad internacional que actúe ante la situación en Gaza, instando a Israel a detener "la masacre". Mientras tanto, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, negó la hambruna en Gaza y confirmó la continuación de acciones militares en la zona.

El rey estuvo en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que ha coincidido con el 80 aniversario de Naciones Unidas, e intervino en la segunda jornada en representación de España.

En su discurso, Felipe VI pidió a la comunidad internacional que no mire para otro lado por la situación en Gaza y a Israel que detenga "la masacre".

"No mas muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo. España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Cuando hablamos de Israel hablamos a un pueblo de hermanos. A uno que, cuando regresa a España, regresa a su casa", expresó el rey.

Además, dijo que a España le cuesta "comprender" lo que Israel hace en Gaza: "Clamamos, imploramos y exigimos que detengan ya esta masacre".

Netanyahu, solo justificando el genocidio

Con políticos y líderes palestinos como Mahmud Abbas teniendo prohibido el acceso a EEUU, Benjamin Netanyahu sí habló en la Asamblea General de la ONU, que se quedó prácticamente vacía en cuanto comenzó a hablar el primer ministro de Israel.

En su discurso, el israelí negó la hambruna en Gaza, acusó a Hamás de robar la comida que Israel distribuye y cargó contra los países que han reconocido a Palestina como Estado. Además, ha confirmado que va a continuar con el genocidio en el enclave.

