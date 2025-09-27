Humberto sube a huracán de categoría 4 y alcanza vientos de hasta 230 kilómetros por hora

¿Qué podemos esperar? Según el Centro de Huracanes de EEUU, con sede en Florida, se espera que la situación se mantenga hasta el 30 de septiembre, cuando el huracán baje a categoría 3. Puede afectar a zonas como Puerto Rico y Bermudas.

El huracán Humberto mantiene en alerta a la costa este de Estados Unidos al alcanzar la categoría 4, con vientos sostenidos de 230 km/h, según el Centro de Huracanes de Florida. Este fenómeno, localizado a 630 km al noreste de las islas de Sotavento, se espera que se fortalezca durante el fin de semana y afecte a las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Bermudas. Según los pronósticos, la situación persistirá hasta el 30 de septiembre, cuando se prevé que el huracán baje a categoría 3. La Escala Saffir-Simpson clasifica a los huracanes por su potencial destructivo.

Las mareas que generará el huracán van a afectar a parte de estas islas, además de a las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Bermudas a lo largo del fin de semana, relata el organismo meteorológico con sede en Miami.

Además, según los pronósticos la situación se va a mantener así hasta el 30 de septiembre, momento en que se espera que el huracán descienda a categoría 3.

Según el Centro Nacional de Huracanes, la intensidad de este fenómeno se mide y se clasifica gracias a la Escala de Viento de Huracán Saffir-Simpson, que vincula la velocidad máxima sostenida con los daños potenciales.

Uno de categoría 4 se considera un huracán intenso, y puede ser 100 veces más destructivo que uno de categoría 1.

