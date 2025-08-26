La Casa Blanca (y dorada) de Trump: adornos y muebles color oro y el maximalismo como filosofía de vida

La Casa Blanca el 'Día de los Caídos' el 26 de mayo de 2025 en Washington, DC.

¿Cómo funciona? Cada presidente de Estados Unidos toma nuevas decisiones de diseño de interiores al entrar en la Casa Blanca, que a menudo reflejan sus gustos personales o sus opiniones políticas implícitas en cada detalle. Las fotos demuestran los cambios que Trump ha realizado en la decoración de la Casa Blanca, hasta ahora.

No es nada nuevo que la rivalidad entre Joe Biden y Donald Trump ha dejado algún que otro momento tenso entre el anterior y el actual presidente de Estados Unidos. Trump ha tardado tan solo siete meses, desde su segunda investidura el 20 de enero, en hacer una remodelación completa a la Casa Blanca para no dejar, prácticamente, ni rastro de Joe Biden y darle su toque.

La afición de Trump por la decoración dorada es bien conocida. Prueba de ello es su ático en la Torre Trump de Nueva York que cuenta con numerosos techos, muebles y obras de arte dorados, o el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, que también incluye un salón de baile cubierto de oro de arriba abajo.

La oficina de Trump, reflejo de su abundancia

Así, Trump también ha plasmado su amor por el maximalismo y los muebles dorados en la que es, probablemente, la estancia más importante de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos: el Despacho Oval. Ha añadido adornos dorados a las paredes, al techo y a la repisa de la chimenea. Ha cambiado la alfombra azul oscuro de la Oficina Oval de Biden, diseñada para Bill Clinton, por una más clara que también utilizó durante su primer mandato. El diseño incluye el sello presidencial, un patrón de rayos de sol y ramas de olivo a lo largo del borde como símbolo de paz.

En su segundo mandato no consecutivo, ha añadido las banderas del Ejército, el Cuerpo de Marines y la Marina, a diferencia de Biden, que solo tenía dos banderas: la del país y una con el sello presidencial.

El techo durante la presidencia de Biden no tuvo ningún adorno destacable, más allá de la moldura de la corona del techo que combinaba con el papel tapiz de color crema, al que Trump le ha añadido detalles, cómo no, dorados, combinándolos así con las cortinas y hasta posavasos del mismo color.

Y qué decir de los retratos, expuestos para recordar a personas destacables en la historia estadounidense. El Despacho Oval de Biden exhibió cuadros de diversos presidentes entre los que se encuentran Franklin D. Roosevelt, George Washington, Abraham Lincoln o Thomas Jefferson y al que se considera como el padre fundador de Estados Unidos, Alexander Hamilton. Una combinación de ideologías para simbolizar los beneficios de las diferentes opiniones. Sin embargo, Trump ha añadido más retratos para crear una galería y ha reemplazado el retrato de Roosevelt por uno de George Washington.

Una copia de la portada de New York Post que captura la galería de retratos de Donald Trump mientras respondía a las preguntas de los periodistas y firmaba órdenes ejecutivas en el Despacho Oval, en la Casa Blanca.

Trump no es muy de verde

Aún se siguen realizando más renovaciones en la Casa Blanca. Una de las más recientes ha sido la instalación baldosas de piedra sobre el césped del Jardín de Rosas de la Casa Blanca para convertirlo en un patio funcional para albergar grandes eventos. "El césped simplemente no funciona", le dijo Trump a la presentadora.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale del Despacho Oval para hablar con los obreros que trabajan en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, donde han quitado el césped, antes de irse a Bedminster, New Jersey.

.