Ahora

484.000 euros de dinero público

Antonio Maestre, sobre el concierto de Gloria Estefan 'patrocinado' por Ayuso: "Sus prioridades son pan y circo"

"La prioridad de Ayuso es dar circo a quien la vota y quitarle el pan a quien no la vota", afirma rotundo Antonio Maestre en este vídeo, donde valora la contratación de Gloria Estefan por parte de la Comunidad de Madrid por 484.000 euros.

Antonio Maestre, sobre el concierto de Gloria Estefan pagado por Ayuso: "Sus prioridades son pan y circo"

Una nueva polémica ha surgido en la Comunidad de Madrid, en esta ocasión por la contratación de Gloria Estefan para dar un concierto en las fiestas de la Hispanidad.

Una decisión por la que se critica a Isabel Díaz Ayuso por el dinero invertido, 484.000 euros de dinero público que, según la oposición, se podrían emplear en mejorar el salario de los bomberos forestales.

De trasfondo, la voluntad del Partido Popular por atraer el voto latino. "Lo están trabajando y lo está trabajando electoralmente bien", comenta Antonio Maestre, si bien apunta que "otra cosa es que use los recursos públicos para hacerlo".

El periodista señala que el PP también está aprovechando su "conexión" con líderes de la oposición, como la venezolana María Corina Machado, para trasladar a Madrid a inmigrantes mexicanos y venezolanos de "renta muy alta": "Independientemente de su origen, lo que les prima es la renta", añade.

Maestre opina que, aunque los 484.000 euros del concierto de Gloria Estefan no serían suficientes para alcanzar el número de bomberos forestales que tendría que haber en la Comunidad de Madrid, si bien "suman".

Por todo ello, asegura que "las prioridades de Isabel Díaz Ayuso son pan y circo y darle el circo a quien la vota y quitarle el pan a quien no la vota".

