Alemania descarta reconocer el Estado de Palestina al no ver "dadas las condiciones": "Lo que ha pasado no cambia nuestra postura"

El canciller alemán, Friedrich Merz, reafirmó que Alemania no ve las condiciones para reconocer un estado palestino, manteniendo su postura habitual. En una comparecencia con el primer ministro canadiense, Marl Carney, Merz subrayó que los recientes ataques israelíes en Gaza y el posible cambio de postura de otros países, como Canadá, no alteran la posición alemana. Esta visión fue respaldada por el ministro de Exteriores, Johannes Wadephul, quien reiteró que el reconocimiento de Palestina debería ser el resultado de un proceso negociado que conduzca a una solución de dos estados.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho este martes que no ve las condiciones para el reconocimiento de un Estado palestino por lo que la posición alemana no ha cambiado al respecto.

"La posición alemana es conocida. No vemos dadas las condiciones para un reconocimiento de Palestina. Lo que ha pasado en los últimos días no cambia nuestra postura", ha dicho Merz en una comparecencia conjunta con el primer ministro canadiense, MarlCarney.

Merz ha hecho esa precisión al ser preguntado si los últimos ataques israelíes en la franja de Gaza y el hecho de que cada vez más países, entre ellos Canadá, se planten un reconocimiento de Palestina no puede llevar a revisar la posición alemana.

Recientemente el ministro de Exteriores, Johannes Wadephul, había reiterado la posición alemana según la cual un reconocimiento de Palestina solo puede darse al final de un proceso que lleve a una solución negociada de dos estados.

Israel mata a 20 personas en un ataque contra un hospital

Estas declaraciones de Merz tienen lugar un día después de que Israel matara a 20 personas, entre ellos cinco periodistas, en un doble ataque israelí perpetrado contra el hospital Nasser. El punto del hospital atacado, el último descansillo de una escalera de incendios, era usado habitualmente por periodistas de medios internacionales para hacer retransmisiones en vivo, según periodistas citados por la agencia EFE.

Según las primeras informaciones y los vídeos difundidos del ataque, un dron israelí llevó a cabo dos ataques sobre el último piso de esa escalera de incendios del edificio Al Yassine del hospital, desde donde casi cada día Reuters retransmitía en directo. También otros medios internacionales lo usaban como punto para grabar. Los periodistas acudían a ese lugar para poder tener una buena vista hacia el este de la localidad de Jan Yunis y porque la conexión eléctrica y de internet era buena.

Australia reconocerá el Estado de Palestina

El pasado 11 de agosto Australia anunció que reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre. Así lo anunció el primer ministro, Anthony Albanese, que sigue así los pasos de países como Francia, Reino Unido y Canadá. La decisión ha sido adoptada durante una reunión del Gabinete de Gobierno este lunes en Camberra, tras las críticas del país austral a Israel sobre sus anunciados planes de ocupar la Ciudad de Gaza.

"La solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza", manifestó el mandatario australiano en una rueda de prensa retransmitida por la cadena pública 'ABC'.