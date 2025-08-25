Trump asegura estar "ansioso" por reunirse con Kim Jong-un y defiende que Corea del Norte no ha generado "ningún problema" a EEUU

El contexto Durante su primer mandato, Trump mantuvo tres reuniones con Kim Jong-un para abordar la desnuclearización del régimen norcoreano. Unas reuniones que, pese a que no dieron pie a ningún acuerdo formal, permitieron que Trump se convirtiese en el primer presidente de los Estados Unidos en pisar Corea del Norte.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su deseo de reunirse nuevamente con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, con quien afirma tener una "buena" relación tras tres cumbres celebradas entre 2018 y 2019. Durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval, Trump destacó su buena relación diplomática con Kim y manifestó su interés en un futuro encuentro. Aunque el régimen de Pyongyang no ha respondido a esta propuesta, Trump insiste en retomar el contacto, subrayando que Corea del Norte merece respeto por parte de Estados Unidos, ya que "no ha generado ningún problema".

"Diplomáticamente, tengo muy buena relación con Kim Jong-un", ha dicho Trump este lunes en un encuentro con periodistas en el Despacho Oval. "Algún día lo veré. Tengo muchas ganas de verlo. Se portó muy bien conmigo. Tuvimos dos reuniones. Tuvimos dos cumbres. Nos llevamos de maravilla", ha añadido el líder republicano.

Por el momento, el régimen de Pyongyang no ha reaccionado a esta propuesta, que, en caso de proliferar, daría pie al cuarto encuentro de Trump con el dictador norcoreano.

Trump-Kim, un extraño acercamiento

Durante el primer mandato de Donald Trump, el presidente mantuvo hasta tres reuniones con Kim Jong-un para abordar la desnuclearización del régimen norcoreano. Unas reuniones que, pese a que no dieron pie a ningún acuerdo formal, permitieron que Trump se convirtiese en el primer presidente de los Estados Unidos en pisar Corea del Norte, país con el que está formalmente en guerra desde 1950 por su apoyo a Corea del Sur en la guerra de Corea.

Ahora, Trump insiste en retomar el contacto entre Washington y Pyongyang. "Nos reuniremos en algún momento. La verdad es que lo espero con ansias", ha afirmado este lunes el magnate. Además, Trump ha defendido que Corea del Norte merece ser respetada por EEUU debido a que "no ha generado ningún problema".