Seis agresiones sexuales en tres días: entra en prisión un hombre que se hacía pasar por policía para agredir a sus víctimas.

Los detalles Se trata de un hombre de 33 años y nacionalidad en argentina que ya está en prisión provisional comunicada y sin fianza. También se le acusa de usurpación de funciones públicas y robo con violencia.

Un individuo de 33 años, de nacionalidad argentina, ha sido detenido en Valencia por hacerse pasar por agente de la autoridad para robar a hombres y agredir sexualmente a mujeres. Actualmente, se encuentra en prisión provisional, acusado de usurpación de funciones públicas, hurto, robo con violencia y seis agresiones sexuales cometidas entre el 15 y el 18 de agosto. Sus víctimas, jóvenes de entre 19 y 28 años, eran abordadas en la calle o en portales. Este caso recuerda al de Iván Colom, otro agresor detenido en Valencia. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas en 52 idiomas.

Se hacía pasar por agente de la autoridad para acercarse a sus víctimas en Valencia. Mientras que a los hombres solo les robaba, a las mujeres las agredía sexualmente. Ahora, este individuo de 33 años y nacionalidad argentina está detenido y entre rejas. Precisamente, este lunes cumple su tercer día en prisión prisión provisional comunicada y sin fianza, acusado de usurpación de funciones públicas, robo con violencia y seis agresiones sexuales a mujeres.

El primero de los delitos por fingir ser agente de la Policía Nacional o Guardia Civil; el segundo porque a sus víctimas masculinas les quitaba lo que llevaban; mientras que el cuarto, el más alarmante y punible de todos, por haber agredido a seis mujeres distintas entre el 15 y el 18 de agosto. En definitiva, seis agresiones sexuales en solo tres días.

A estas víctimas, todas ellas jóvenes de entre 19 y 28 años, las abordaba en plena calle o en un portal. Ante ellas, cuatro eran españolas y dos extranjeras, se hacía pasar por agente y simulaba estar en plena investigación policial, por lo que las interrogaba y luego, cuando ellas se confiaban, las agredía sexualmente. Algunas recuerdan que llevaba barba o casco.

'El violador del portal', modélico de día y agresor por las noches

De forma inevitable, la detención de este hombre lleva a recordar a otro violador que detuvieron hace solo cuatro meses también en Valencia. Se trata de Iván Colom, al que se conoció como porque asaltó a todas sus víctimas cuando volvían a casa. En su caso, fueron hasta 17 mujeres las que denunciaron entre enero de 2024 y abril de este año.

Eso sí, prisión.ante los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, este hombre de 30 años con doble vida solo reconoció 11 de esas agresiones. Si por el día se presentaba como un hijo y vecino modélico, por la noche se convertía en un violador y agresor de mujeres. De hecho, él mismo confesó sentir un "fuego interno", así como que le gustaba intimidarlas. Además, reconoció haberse vuelto cada vez más violento. Por suerte, él también está en

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.