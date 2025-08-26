Desmantelan un zoo clandestino con más de 150 animales exóticos, algunos en peligro de extinción, en Nules (Castellón)

Los detalles Hay dos investigados por tener una colección privada de animales exóticos con más de 150 ejemplares de medio centenar de especies diferentes, algunas en peligro de extinción.

La Guardia Civil ha desmantelado un zoo privado clandestino en Nules, Castellón, que albergaba más de 150 animales de 56 especies diferentes, algunas en peligro de extinción. La investigación comenzó tras detectar un anuncio en internet que ofrecía especies protegidas para la venta. Entre los animales encontrados había lémures, tucanes, suricatos y un dromedario, además de especies con máxima protección internacional como nutrias asiáticas y un estornino de Bali. Dos hombres han sido investigados por delitos contra la fauna y contrabando. Los daños se valoran en más de dos millones de euros.

Lémures, tucanes, suricatos... e incluso una cebra o un dromedario. Son solo algunos de los animales que albergaba un zoo privado clandestino que la Guardia Civil ha desmantelado en la localidad de Nules, en Castellón. Una colección privada de animales exóticos con más de 150 ejemplares de medio centenar de especies diferentes, algunas de ellas en peligro de extinción, por la que han sido investigadas dos personas.

Los agentes dieron con este zoo ilegal a raíz de un anuncio en internet que ofertaba varias especies protegidas para su venta, entre ellas nutrias asiáticas, agoutis y kinkajou. Además, se ofrecía la cría de otros animales protegidos, como suricatos, canguros y caracales. Los investigadores, además, obtuvieron varios vídeos del supuesto criador de especies en peligro de extinción con leopardos, lechuzas, llamas e ibis.

Los agentes identificaron a una persona residente en la provincia de Valencia y localizaron una parcela en Nules donde había varias jaulas parecidas a las que aparecían en el anuncio online. En ese momento se identificó a una segunda persona implicada y la Guardia Civil comprobó que ninguno de los dos tenía permiso de criador ni autorización de núcleo zoológico. Además, los animales en el interior de las parcelas no figuraban en ningún registro.

Así, los agentes registraron varias parcelas y almacenes de la localidad castellonense. En total, encontraron más de 150 ejemplares de 56 especies de los cinco continentes. Algunos de esos animales están, además, catalogados con la máxima protección internacional por ser especies en peligro de extinción, como dos lémures cata, dos nutrias asiáticas y un estornino de Bali.

También hallaron ejemplares de otras especies con diferente nivel de protección como una cebra, dos servales, dos tucanes, dos grullas coronadas, seis turacos, cuatro ibis, dos suricatos, tres mangostas, una zarigüeya, dos muflones americanos, cinco búhos, un dromedario, tres guacamayos, cinco kinkajúes, dos puercos espines, entre otros muchos. Además, dos de los tres ejemplares de guacamayo encontrados figuraban como sustraídos y habían sido denunciados como robados en Almería.

La valoración económica de los daños causados a la fauna silvestre en el ámbito internacional supera los dos millones de euros, según los informes provisionales. El valor promedio en el mercado de los especímenes incautados es de casi 70.000 euros. Por estos hechos han sido investigados dos hombres de 30 y 35 años por delitos contra la fauna por el tráfico de especies protegidas y contrabando.

La investigación la han llevado a cabo guardias civiles del Seprona y en los registros participó personal del Ministerio de Transición Ecológica, que se encargó de la identificación y catalogación de las especies encontradas. Las diligencias han recaído en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules.