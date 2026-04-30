Los bloqueos más allá de Ormuz: de Cuba y la crisis de los misiles a los 13 años de asedio de EEUU a Irak para sacar a Hussein

Los detalles El mundo está bloqueado y Trump ahora quiere que se mantenga por más tiempo el cierre de Ormuz. "El bloqueo es genial. El bloqueo es infalible al 100%". Ese es su deseo, pero la pregunta es: ¿es realmente eficaz?

Donald Trump ha intensificado el contrabloqueo en el estrecho de Ormuz durante la guerra con Irán, comparando la situación con un "cerdo relleno" debido a la presión asfixiante sobre los iraníes. A pesar de que Estados Unidos ha gastado 25.000 millones de dólares en la guerra, Trump insiste en mantener el bloqueo, cuestionando su eficacia. Históricamente, Estados Unidos ha utilizado bloqueos, como en la crisis de los misiles en Cuba, donde lograron que Rusia retirara sus misiles. Otros ejemplos incluyen el bloqueo a Irak, que debilitó su economía, y el de la OTAN sobre Yugoslavia. Los bloqueos suelen cumplir objetivos económicos, pero no siempre logran cambios políticos.

Para Donald Trump, Irán es un "cerdo relleno". Este jueves, el presidente de los Estados Unidos ha asegurado que está "asfixiando como un cerdo relleno" a los iraníes, porque ya no pueden más con el bloqueo del estrecho de Ormuz. Y eso que EEUU ya ha admitido que ya se han gastado 25.000 millones de dólares en la guerra. Sin olvidar que el petróleo ha llegado en la jornada de este jueves a su máximo, a los 126 dólares.

El mundo está bloqueado y Trump ahora quiere que se mantenga por más tiempo el cierre de Ormuz. "El bloqueo es genial. El bloqueo es infalible al 100%". Ese es su deseo, pero la pregunta es: ¿es realmente eficaz?

El contrabloqueo impuesto por Donald Trump en el estrecho de Ormuz, en plena guerra con Irán, no es el primero de la historia de los Estados Unidos. Tampoco para el resto del mundo.

Los bloqueos de EEUU

En plena crisis de los misiles, ya impuso una cuarentena marítima a Cuba. Realmente, era un bloqueo, pero buscaron rebajar la tensión cambiando el término, usando un eufemismo.

La marina de Estados Unidos se colocó alrededor de la isla con un objetivo: evitar que llegasen a Cuba armas de Rusia, más misiles. Pero también pretendía ser una herramienta para forzar a Moscú a negociar. Es uno de los pocos ejemplos en los que un bloqueo naval cumplió con sus metas, pues Rusia acabó retirando sus misiles de Cuba y se evitó una guerra directa.

Seguimos navegando en la historia estadounidense para recordar cómo Sadam Hussein fue otro objetivo de EEUU. Por ello, lanzaron un bloqueo marítimo sobre Irak que duró 13 años. En él participaron todos los aliados de la ONU, vigilando y bloqueando el paso de cualquier barco iraquí.

Es cierto que este bloqueo no le causó factura a Hussein, que siguió en el poder. Pero sí hundió la economía iraquí y el pueblo sufrió las consecuencias. Finalmente, EEUU invadió Irak para terminar con Sadam.

Bloqueos por el mundo

También hay que recordar que la OTAN aplicó un bloqueo marítimo sobre Yugoslavia, que fue su respuesta a la guerra en los 90. Buscaban hacer cumplir las sanciones impuestas al país, pero las condiciones especiales del Adriático hicieron que el bloqueo tuviese mucha eficacia. Aunque no provocaron que se detuviese la guerra.

Y el actual cierre total que tiene activo, a día de hoy, Israel sobre Gaza. Llevan 16 años impidiendo que puedan entrar barcos por sus costas e Israel defiende el bloqueo asegurando que por allí entrarían armas.

Pero la verdadera eficacia de los bloqueos la vivimos en las guerras mundiales. Los aliados bloquearon Alemania cerrando las rutas navales. Japón lo sufrió en la Segunda Guerra Mundial, pues la isla quedó privada de petróleo, materias primas y alimentos.

Estos son ejemplos que demuestran que los bloqueos marítimos suelen lograr objetivos económicos y no políticos.

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