Lo de Israel en Gaza es un genocidio: el Gobierno de Netanyahu veta la entrada al país a una periodista española por decir esta verdad

¿Por qué es importante? Genocidio es la matanza de 72.500 palestinos en la Franja, más de la mitad mujeres y niños. Genocidio es la destrucción sistemática de civiles, los bombardeos contra hospitales, los asesinatos de periodistas que cuentan al mundo la barbarie y la fijación de Netanyahu por matar a los sanitarios que tratan de salvar vidas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha sido acusado de cometer genocidio en Gaza, con la muerte de 72.500 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. El gobierno israelí ha vetado a la periodista española Queralt Castillo por usar el término "genocidio" y por su apoyo al movimiento BDS, que promueve el boicot a Israel. Amichai Shikli, ministro de la Diáspora, ha señalado a España como un foco de antisemitismo. Además, Israel ha extendido su ofensiva a Líbano, con 2.586 muertos desde marzo, ignorando los acuerdos de alto el fuego y continuando con los ataques.

Por mucho que Israel diga que no, lo que ha hecho el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Gaza es un genocidio: la matanza de 72.500 palestinos en la Franja, más de la mitad mujeres y niños. Genocidio es la destrucción sistemática de civiles, los bombardeos contra hospitales, los asesinatos de periodistas que cuentan al mundo la barbarie y la fijación de Netanyahu por matar a los sanitarios que tratan de salvar vidas, de curar a los heridos, que ya superan los 172.000.

Genocidio. Es importante repetirlo porque este jueves se ha sabido que por utilizar esta palabra el Gobierno israelí ha vetado la entrada a su territorio a la periodista española Queralt Castillo. Y, por supuesto, la han acusado de "antisemitismo". En laSexta nos consta que el Gobierno de Netanyahu sigue muy de cerca a los medios de España, especialmente a los que mostramos cada día sus atrocidades. Así que si él o la embajada en España han visto el informativo de este jueves, pueden tomar nota: genocidio.

El director general del Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Avi Cohen Skelly, ha recomendado la Autoridad de Población e Inmigración que impidiera la entrada de Castillo por "retuitear contenido de grupos de boicot (a Israel), como la rama de Madrid del BDS", expresar su apoyo a este movimiento y afirmar que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza.

"Incluso manifestó su esperanza de que termine el 'régimen' sionista", ha detallado en un comunicado emitido este jueves por este ministerio israelí, en el que se detalla que a la periodista española también "se le negó el derecho a obtener un permiso de prensa para Israel", según ha informado EFE. Queralt Castillo trabaja actualmente en Grecia, especializada en política internacional, derechos humanos e inmigración, prodigándose en medios españoles como 'eldiario.es', 'La Marea', 'Público', 'El Salto' o 'Condé Nast'.

En el comunicado del ministerio israelí se aportan nueve casos que, según el ente gubernamental, prueban el supuesto "antisemitismo" de Castillo, pero en la práctica se resumen en utilizar los términos "genocidio", "barbarie" o masacre para la ofensiva israelí tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, que han acabado con la vida de más de 72.600 gazatíes.

Además, el ministro de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Shikli, ha asegurado en el mismo comunicado que "España es un foco de antisemitismo" y que seguirá luchando contra los seguidores del BDS. Este es un movimiento impulsado por la sociedad civil que cobró mayor relevancia desde 2023 y promueve tres formas de presión no violenta para que Israel cese en la ocupación de Cisjordania y su ofensiva en Gaza: el boicot a productos, instituciones culturales y académicas israelíes; la desinversión de empresas que operan en o con Israel; y sanciones por parte de gobiernos.

Extiende la crueldad a Líbano

En los últimos meses, a raíz del ataque de EEUU e Israel contra Irán, Netanyahu ha puesto sus ojos —y sus bombas— también sobre Líbano. Israel no está respetando ningún tipo de tregua ni alto el fuego y sigue el mismo rumbo que con Gaza: anexionan territorios, expulsan a la población y siguen asesinando a personal sanitario y periodistas.

El balance de muertos por los ataques israelíes iniciados el 2 de marzo contra Líbano asciende ya a 2.586 y el de heridos alcanza los 8.020, según han informado este jueves fuentes oficiales. "El balance total acumulado de la agresión, desde el 2 de marzo hasta el 30 de abril, es el siguiente: 2.586 fallecidos y 8.020 heridos", ha informado en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública de Líbano.

Esta cifra se ha actualizado después de que el ministerio contabilizara diez muertes más desde este miércoles, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países. Este mismo jueves, el Ejército israelí ordenó evacuar 15 aldeas cerca de Nabatieh, en el sur de Líbano, mientras han ido informando durante el día de la activación de interceptores contra drones del grupo chií libanés Hizbulá que en uno de los casos ha llegado a impactar contra suelo israelí.

Líbano e Israel celebraron recientemente dos reuniones a nivel de embajadores para establecer un alto el fuego inicial de diez días y, posteriormente, para extenderlo tres semanas más, hasta mediados de mayo, aunque la medida no ha sido respetada por Israel.

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