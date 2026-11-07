EEUU lanza la operación 'Puerta de hierro' para bloquear el comercio de Irán vía terrestre y sumarlo al naval ya impuesto

Los detalles El objetivo es evitar que Irán se rearme, ya que las Fuerzas Armadas estadounidenses creen que lo está haciendo.

Estados Unidos está intensificando su presión sobre Irán mediante la operación 'Puerta de Hierro', que incluye un bloqueo naval en el Golfo Pérsico y restricciones en pasos fronterizos terrestres y marítimos. El objetivo es impedir que Irán se rearme, ya que se sospecha que está fortaleciendo su arsenal. La Guardia Revolucionaria Islámica ha mostrado su armamento subterráneo en un vídeo, y las imágenes satelitales revelan nuevas bases de misiles. Mientras, asesores de Trump debaten una posible ofensiva en un clima de incertidumbre política. A pesar de la mediación de Qatar, la desconfianza persiste, con el portaviones Theodore Roosevelt dirigiéndose a la región.

Estados Unidos pretende poner cerco a Irán. Y es que al bloqueo naval impuesto en el Golfo Pérsico, sumará otro tanto de sus pasos fronterizos terrestres como a través del Mar Caspio. El objetivo de la denominada operación 'Puerta de Hierro' es evitar que Irán se rearme, ya que las Fuerzas Armadas estadounidenses creen que lo está haciendo.

De hecho, la Guardia Revolucionaria Islámica ha difundido un vídeo en el que que exhibe el arsenal militar que esconde bajo tierra, con misiles navales dispuestos para combatir al enemigo.

Mientras, otras imágenes tomadas por satélite muestran la construcción de nuevas bases de lanzamiento de misiles y la reparación de las que habían sufrido daños.

Todo ello, mientras los asesores de Trump debaten si lanzar o no una nueva ofensiva, en mitad de un clima de incertidumbre marcado por la reciente derrota electoral de los republicanos.

En este sentido, Carlota García-Encina, investigadora del Real Instituto Elcano, señala que "la mayoría de los norteamericanos están en contra de esta guerra por los efectos a nivel doméstico".

Y todo, mientras Irán y Estados Unidos, bajo mediación de Qatar, mantienen abierta la vía diplomática, mientras Hegseth, el secretario de Defensa, el secretario de Defensa, está en la cuerda floja.

Sin embargo, nadie se fía, ya que las dos grandes ofensivas anteriores comenzaron en plena negociación, y el portaviones Theodore Roosevelt llegará a finales de este mes a la región para unirse a la flota estadounidense en Oriente Próximo.

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