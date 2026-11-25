"Una cosa es la invitación de irse a un migrante en Estados Unidos con este programa y otra es que una retención en un centro la sometas a la condición de irse", explica la abogada.

La abogada penalista Beatriz de Vicente analiza el caso de un español retenido por el ICE en Estados Unidos, destacando el contexto penal del mismo. Bajo un programa de la Administración Trump, al joven se le ofrece regresar a España voluntariamente con un billete de avión gratuito y un incentivo de 3.000 dólares. Sin embargo, De Vicente advierte que la permanencia en el centro de detención de Georgia depende de aceptar estas condiciones, lo que implica renunciar a denunciar posibles irregularidades en el trato recibido. Además, al aceptar la propuesta, se pierde la oportunidad de luchar por la estancia legal en el país.

La abogada penalista Beatriz de Vicente explica, respecto al caso del español retenido por el ICE en Estados Unidos, cuál es el contexto penal en el que se enmarca. El joven ha recibido, en el marco de un programa de la Administración de Donald Trump, la propuesta de volver a España voluntariamente con un billete de avión gratuito y un incentivo de 3.000 dólares.

La trampa está, según la abogada, en que la permanencia en el centro de detención de Georgia donde se encuentra depende de si acepta o no las condiciones, entre lo que se encuentra no poder denunciar posibles irregularidades que se han dado en el trato recibido. "Una cosa es la invitación de un migrante en Estados Unidos con este programa y otra es que una detención en un centro la sometas a la condición de irse", explica.

De Vicente expone también que, con esta propuesta, la persona que la acepta recibe una ayuda económica, como incentivo para irse. Sin embargo, esto esconde que se deja de estar en ningún procedimiento en el que pelear por la estancia legal en el país.

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