Así participa Europa en la guerra en Irán pese a su rechazo público: España, el único país que impide a EEUU usar sus bases militares

¿Por qué es importante? A pesar de que muchos líderes europeos de países como Francia o Alemania se han desmarcado de la ofensiva, lo cierto es que no han dejado de darle apoyo a Trump de manera indirecta.

Aunque Europa insiste en no participar en la guerra en Irán, países como Francia y Alemania juegan un papel crucial de manera discreta. Estados Unidos utiliza bases en Reino Unido, Francia, Grecia y Alemania para sus operaciones contra Irán, sumando un total de 40 bases activas. La base de Ramstein en Alemania es clave para dirigir ataques con drones. España es el único país que ha negado a Trump el uso de sus bases, tensando las relaciones con Pedro Sánchez. Trump critica tanto a quienes niegan como a quienes permiten el uso de sus bases, mostrando insatisfacción con el apoyo indirecto europeo.

Por mucho que Europa reitere que no va a participar en la guerra en Irán, países como Francia o Alemania están desempeñando de manera silenciosa un papel crucial.

Estados Unidos está usando bases de países como Reino Unido, Francia, Grecia o Alemania, que son vitales para abastecer de combustible, armar y lanzar sus ataques contra Irán. En total, hay 40 bases que estos días siguen activas.

La base en Ramstein, Alemania, es el centro neurálgico militar de EEUU. Según The Wall Street Journal, desde aquí se dirigen drones de ataque contra los iraníes.

De momento, parece que el único país que le ha impedido usar a Donald Trump sus bases militares es España, que ya ha dejado claro en más de una ocasión que no dejarán que utilicen Morón y Rota para sus ataques en Irán. Una decisión que ha tensado más la relación entre el presidente de EEUU y Pedro Sánchez, y es que no acepta la negativa del Gobierno español a poder hacer uso de estas dos localizaciones.

Sin embargo, el presidente estadounidense no solo amenaza a quienes le niegan el uso de las bases militares, también critica a quienes sí le permiten usarlas. "Quería que el Reino Unido enviara dos portaaviones. No estoy contento con el Reino Unido", ha llegado a decir.

Para Trump, parece que la participación indirecta no es suficiente, mientras que los líderes europeos hacen equilibrios entre no parecer partidarios de la guerra y no llegar a enemistarse con Estados Unidos.

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