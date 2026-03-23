EEUU estudia dar su apoyo al presidente del Parlamento iraní para negociar y liderar el país

Lo que se sabe Según ha informado 'Politico', varios miembros de la Casa Blanca verían a Mohammad Bagher Ghalibaf como "un socio viable, capaz de liderar Irán y negociar con la administración Trump".

El gobierno de Donald Trump estaría considerando apoyar a Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán, como aliado para liderar el país. Según 'Politico', esta estrategia busca una solución negociada tras semanas de conflicto con Irán. Aunque Ghalibaf ha amenazado a EE.UU., algunos en la Casa Blanca lo ven como un posible socio. Sin embargo, se evalúan otros candidatos. Ali Vaez, del International Crisis Group, lo describe como un político pragmático pero comprometido con el orden iraní, lo que lo hace poco probable para concesiones significativas. Trump busca un acuerdo para detener la guerra, pero enfrenta resistencia y desafíos en el control del petróleo iraní.

El gobierno de Donald Trump estaría planteándose dar su apoyo a Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán, para que se convierta en su aliado y lidere el país. Según ha publicado 'Politico' en exclusiva, esta maniobra formaría parte de un cambio de estrategia de Washington que, tras más de tres semanas de guerra, estaría valorando pasar a una solución negociada con la República Islámica.

Pese a que Bagher ha amenazado en reiteradas ocasiones a EEUU, 'Politico' ha informado, citando a dos funcionarios del gobierno, que miembros de la Casa Blanca le considerarían como "un socio viable, capaz de liderar Irán y negociar con la administración Trump en la siguiente fase de la guerra".

No obstante, el medio estadounidense ha apuntado que el gobierno estaría barajando a varios candidatos. "Es una opción muy atractiva", ha declarado a 'Politico' un funcionario del gobierno, que ha apuntado que "tenemos que evaluarlo, y no podemos precipitarnos".

El analista de International Crisis Group, Ali Vaez, ha considerado que "Ghalibaf es un político de la vieja guardia: ambicioso y pragmático, pero fundamentalmente comprometido con la preservación del orden islamista iraní". Por lo tanto, en declaraciones a 'Politico' ha añadido que es "un candidato poco probable para ofrecer a Washington concesiones significativas".

¿Una salida como en Venezuela?

Trump estaría buscando así un interlocutor oficial con el que negociar un posible acuerdo para parar la guerra con Irán ante la falta de apoyo de los aliados de la OTAN a EEUU, y después de que el conflicto haya sacudido todos los mercados mundiales, sobre todo tras los ataques a instalaciones energéticas.

Este mismo lunes, se han hecho públicos los primeros contactos entre EEUU e Irán. Además, Trump ha dado cinco días al régimen iraní para llegar a un acuerdo. De lo contrario, ha amenazado con destruir el país.

"Creo que podría acabar siendo un acuerdo muy bueno para todo el mundo, tan bueno como si fuéramos allí y eliminásemos el lugar, que espero que no tengamos que hacerlo", ha declarado el republicano.

No obstante, la idea que planea en estas conversaciones es que Trump quiera hacer como con Delcy Rodríguez en Venezuela: poner a un líder que pueda controlar para apropiarse del petróleo. Sin embargo, una persona cercana a este asunto ha declarado a 'Politico' que no es una opción tan viable, ya que "Irán ha demostrado que puede resistir un golpe y aun así complicarnos las cosas. No van a rendirse y entregarle su petróleo a Trump".

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