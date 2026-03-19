Euroayuda sin euroimplicación militar: la UE se posiciona contra la guerra para reconstruir la diplomacia y el comercio mundial

¿Qué está pasando? Europa dice "estar lista para ayudar" pero supedita su actuación al cese de los ataques. "Hasta el propio Trump pide que paren las bombas contra infraestructuras gasistas, petrolíferas y de agua", afirma Macron.

La Unión Europea ha respondido a la tensión entre Estados Unidos e Irán, promoviendo la desescalada y la negociación desde Bruselas. La UE ofrece apoyo en diplomacia y comercio, pero rechaza cualquier ayuda militar mientras continúen los ataques. Macron y Merz han subrayado la necesidad de cesar los bombardeos, destacando la disposición de Europa a ayudar bajo esa condición. En el Consejo Europeo, Sánchez ha reafirmado la solidaridad europea con España frente a las amenazas de Trump y ha defendido la necesidad de buscar una solución diplomática. Meloni y Guterres han advertido sobre la dependencia europea y el riesgo creciente en Oriente Medio.

La Unión Europea responde a Donald Trump. Responde a la guerra de Estados Unidos y de Israel contra Irán. A las ofensivas y contraofensivas de uno y de otro bando. Lo hace desde Bruselas, desde Consejo Europeo bajo la premisa de la desescalada y de la negociación ante un conflicto que se acerca ya a las tres semanas de duración.

Y es que el mensaje es que ayudas sí, pero no en el apartado militar. Es un 'sí' a reconstruir la diplomacia y recuperar el comercio mundial, pero nada de ayuda bélica. Todo, además, supeditado a los ataques. No habrá nada mientras esté activa esa "imprudente escalada".

Es el mensaje casi inequívoco al que la UE ha llegado. "Hasta el propio Trump pide que cesen los bombardeos contra infraestructuras gasistas, petrolíferas y de agua", ha afirmado Macron, en referencia a las palabras del norteamericano en relación al ataque a South Pars que, según Israel, conocía de antemano.

"Le agradezco que haya dado señales de parar los combates", ha afirmado Friedrich Merz, canciller de Alemania, que afirma que están "listos para ayudar" poniendo eso sí una condición: "Los ataques deben cesar".

Sánchez habla de "exigencia moral y política"

Precisamente el encuentro entre Merz y Sánchez ha sido uno de los momentos esperados del Consejo Europeo, después del silencio alemán ante las amenazas de Trump a España. Se han saludado, cariñosamente, manteniendo además una charla entre sonrisas. "Para mí lo relevante es que en la reunión privada le explicara la solidaridad de Europa con España ante una amenaza de coerción", ha afirmado el presidente del Gobierno.

Y es que desde el comienzo ha estado clara la posición de España: "Desde el primer momento hemos condenado un ataque que consideramos ilegal y que ya empezamos a sufrir. Es lo que vamos a defender".

"Es una exigencia moral y política el parar esta guerra y buscar una solución diplomática. Creo que es posible", ha expuesto Sánchez.

Que Europa no olvide sus valores, como ha expresado Sánchez en un mensaje hacia la UE. Mensaje también, por cierto, ha dejado Giorgia Meloni, poniendo deberes a los países que la conforman y avisando que estaban "demasiados cómodos en esa burbuja".

"Estábamos cómodos en nuestro mundo durado, dependiendo de EEUU para lo militar, de Rusia para lo energético, de China para las materias primas", ha afirmado la primera ministra de Italia.

En Bruselas, además, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que ha afirmado que "el riesgo se está yendo completamente fuera de control" tras la escalada de los ataques en Oriente Medio. Que ha compartido un mensaje compartido por una Kallas que dice que Europa ha dado ya los pasos para tratar de desescalar la situación con Teherán.

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