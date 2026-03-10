EEUU no acepta el 'no' de España al uso de Rota y Morón: el senador republicano Lindsey Graham pide trasladar esas bases a otros países

Mientras tanto... Albares ha respondido que "el ministro de Asuntos Exteriores no comenta comentarios" y ha asegurado que las relaciones bilaterales con EEUU siguen con "normalidad absoluta".

"Quiero nuestras bases y bases aéreas fuera de España", ha dicho Graham, republicano de Carolina del Sur, quien ha considerado que España ha perdido "el rumbo". Así, ha pedido a los aliados de la OTAN optar por las mismas medidas durante una entrevista exclusiva en la cadena 'Fox News'. Graham ha señalado que todos los aviones de su país y de sus aliados "deben salir de España" porque a su criterio se han opuesto a tomar parte de la batalla para "hacer caer el régimen" de Irán.

Las declaraciones del senador se han dado mientras analizaba los primeros diez días de campaña bélica de Estados Unidos en territorio iraní. La semana pasada, el presidente, Donald Trump, amenazó con cortar todo el comercio con España por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

"España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", aseguró el mandatario la semana pasada. Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, calificó como un "error" las operaciones sobre Irán que a su criterio tendrán consecuencias notables.

Tras las palabras de Graham, Albares ha señalado que no ha tenido ningún contacto con el Gobierno de Trump y ha considerado que las relaciones bilaterales siguen con "normalidad absoluta", según ha informado EFE. El ministro de Exteriores ha asegurado que no ha habido "ninguna indicación ni ningún contacto" con las autoridades estadounidenses en relación con las bases estadounidenses en Morón y Rota.

"El ministro de Asuntos Exteriores no comenta comentarios", ha señalado Albares al ser preguntado al respecto. Según ha apuntado, la embajada española en Washington tiene "todos los contactos que debe de tener con total normalidad" y el nuevo embajador estadounidense en Madrid también, con el Ministerio de Exteriores y con el resto de administraciones. "Por tanto, normalidad absoluta", ha concluido.

España alberga varias instalaciones utilizadas por Estados Unidos y la OTAN como parte de su arquitectura de defensa en el Mediterráneo. Entre ellas destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón, que sirven como puntos estratégicos para operaciones militares, logísticas y de despliegue rápido de la Alianza en Europa, África y Oriente Medio.

