Rescatado tras 30 horas sepultado en Venezuela: "En un derrumbe se crean nidos de vida donde se puede aguantar hasta el rescate"

Daniel Arroyo, analista e instructor de operaciones de emergencia, explica en MVT cómo se desarrollan las labores de rescate de personas en desastres naturales como el vivido en Venezuela.

Tras los dos terremotos en Venezuela, el foco está en los rescates, con especialistas internacionales y venezolanos trabajando juntos. Daniel Arroyo, analista e instructor de operaciones de emergencia, destacó en "Más Vale Tarde" los milagros logrados, como el rescate de bebés y niños gracias a "nidos de vida" creados tras los derrumbes. Un hombre fue rescatado tras 30 horas atrapado, usando herramientas básicas. La hidratación es crucial tras el rescate, y se necesitan más equipos especializados para tratar lesiones y el síndrome por aplastamiento. Arroyo elogió la preparación de los equipos de emergencia en España, aunque carecen de experiencia sísmica.

Tras el miedo de los dos terremotos vividos en Venezuela y mientras el mundo intenta asumir la gran cifra de muertos y desaparecidos, los esfuerzos deben centrarse en los rescates. En los trabajos de los cientos de especialistas que llegan desde medio mundo y en las manos de los venezolanos, que como pueden rescatan a sus compatriotas de entre los escombros.

Este viernes, ha estado en Más Vale Tarde, Daniel Arroyo, analista e instructor de operaciones de emergencia. Ha alabado el trabajo hecho, porque se han conseguido milagros como recuperar con vida a bebés y niños. Algo que se consigue porque "cuando se producen los derrumbes, se crean como nidos de vida; en ese nido de vida es donde se encuentran esta gente y sobre todo a los niños, son muy propensos a vivir en esa situación hasta que lleguen los equipos", ha explicado.

Esto también se ha dado en otros casos, como el de un hombre que ha sido encontrado con vida tras 30 horas atrapado. Las paredes de su edificio se movieron y quedó atrapado en un hueco, entre ellas. Lo han sacado usando el poco material que tienen los venezolanos ahora, como palas y picos.

Nada más sacarle, le ofrecen agua. "La hidratación, es en este caso, es importante", aunque hay que ir bebiendo poco a poco. Mientras se está atrapado, ni se come ni se bebe y ese puede ser otro factor de muerte. "También la persona puede morir porque no les hidrata muchísimo. Por eso es muy importante que lleguen más equipos de rescate especializados, médicos, enfermeros y personal cualificado en emergencias.

Serán estos especialistas los que llevarán medicamentos para tratar los dolores por las lesiones o algo más grave, como puede ser "el síndrome por aplastamiento por las horas que han estado aplastados".

"En España tenemos una gran cultura de los equipos de emergencia de rescate, tenemos equipos maravillosamente preparados, aunque no tenemos, eso sí, ningún conocimiento sísmico", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido