Los demócratas denuncian que faltan documentos que comprometen a Trump en los archivos publicados de Epstein

Los detalles Al parecer, faltan más de 90 archivos. Entre ellos, unos que incluyen una entrevista del FBI a una mujer que acusó a Trump de abuso sexual hace décadas, cuando todavía era menor de edad.

Los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han acusado al Departamento de Justicia de ocultar archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein que vinculan al presidente, Donald Trump, con un presunto abuso sexual a una menor.

"Parece que faltan archivos del Departamento de Justicia que incluyen acusaciones muy graves contra el presidente de Estados Unidos por parte de una superviviente", ha explicado el representante por California, Robert García, en un vídeo difundido en redes sociales.

En concreto, García ha enseñado en el vídeo un documento en el que aparecen enumeradas una serie de entrevistas y documentos del FBI de presuntas conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abuso sexual hace décadas, cuando todavía era menor de edad.

Los demócratas de la comisión han acusado así al Departamento de Justicia de "retener ilegalmente" estos documentos y han informado en un comunicado que abrirán una investigación paralela para determinar el paradero de los archivos que no están publicados.

"Encubrir evidencias directas de una posible agresión por parte del presidente de Estados Unidos es el delito más grave posible en este encubrimiento de la Casa Blanca", ha dicho García, instando así al Departamento a publicar todos los archivos en virtud de la Ley de Transparencia aprobada recientemente por el Congreso.

Según los citados documentos, una mujer fue entrevistada por el FBI en julio de 2019 y aseguró que fue abusada sexualmente por Trump y obligada a practicarle sexo oral. Además, afirmó haber sido golpeada por el magnate.

Otro documento del FBI, publicado como parte de los archivos de Jeffrey Epstein y fechado en octubre de 2020, narra el testimonio no verificado de un conductor de limusina que llevó a Trump al Aeropuerto Internacional Dallas-Forth Worth en 1995.

El conductor relató al FBI que, durante el trayecto, el magnate estadounidense hizo declaraciones "muy preocupantes" mientras hablaba por teléfono en las que nombró a Epstein e hizo referencias a "abusar de alguna chica". El hombre indicó que incluso estuvo a punto de parar la limusina y sacar al ahora presidente para agredirle por la gravedad de sus palabras.

El conductor, según aparece en los archivos, le contó lo ocurrido con Trump a una mujer que conocía, tras lo que esta reconoció que "Donald J. Trump la violó junto con Jeffrey Epstein" en un hotel de lujo después de haber sido llevada allí por otra mujer.

El Departamento de Justicia aseguró que algunos de los documentos relacionados con Epstein contenían "acusaciones falsas y sensacionalistas" en contra del presidente Trump, aludiendo a que las denuncias se presentaron al FBI poco antes de las elecciones de 2020.

Según una investigación publicada por la CNN, decenas de entrevistas a testigos realizadas por el FBI en la investigación de Jeffrey Epstein parece que faltan en el enorme conjunto de archivos publicados.

En otra información publicada por la cadena pública estadounidense NPR, se insiste en que el Departamento de Justicia ha retenido algunos archivos de Epstein relacionados con acusaciones contra Trump.

Según la emisora, también se eliminaron algunos documentos de la base de datos pública donde las acusaciones contra Jeffrey Epstein incluyen menciones al presidente de estadounidense.

Un registro de pruebas proporcionado a los abogados de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, el rico financiero que murió en la cárcel en 2019 mientras afrontaba cargos de tráfico sexual, incluye los números de serie de unos 325 archivos de entrevistas con testigos del FBI.

Sin embargo, más de 90 de esos registros (más de una cuarta parte de la lista) no parece que estén en el sitio web del Departamento de Justicia, según la investigación de la CNN. Entre esos registros que faltan se encuentran tres entrevistas relacionadas con una mujer que declaró a los agentes que Epstein había abusado de ella repetidamente desde que tenía aproximadamente 13 años y que también acusó a Trump de agredirla sexualmente.

"No se ha eliminado nada"

El Departamento ha instado en un mensaje difundido en redes sociales a los demócratas a "dejar de engañar" a la población e intentar "generar indignación en sus bases radicales anti-Trump", aludiendo a que los archivos que se han retirado para ser corregidos por la presencia de información personal de las víctimas se han restaurado "rápidamente" y ya pueden ser consultados online.

"Se han publicado todos los documentos a menos que un documento caiga dentro de una de las siguientes categorías: duplicados, privilegiado o parte de una investigación federal en curso", ha sentenciado, alegando que "no se ha eliminado nada".

En respuesta, la comisión de supervisión ha señalado que los registros de las entrevistas del FBI con una superviviente que alegó que Trump la agredió sexualmente cuando era niña no son duplicados ni deberían ser confidenciales". "¿Están diciendo que hay una investigación federal activa y en curso sobre el presidente Trump?, han replicado.

Trump ha negado sistemáticamente haber actuado de forma errónea en relación con Epstein. En un comunicado, la Casa Blanca ha calificado las acusaciones contra el presidente de "falsas y sensacionalistas".

Los documentos no incluidos en la publicación eran "duplicados, confidenciales o parte de una investigación federal en curso", han asegurado desde el Departamento de Justicia.

