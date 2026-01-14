Ahora

El FBI registra la casa de una periodista de 'The Washington Post' por una filtración de documentos oficiales clasificados

Sí, pero El FBI no investiga a Hannah Natanson, sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal.

El FBI ha allando este miércoles la vivienda de una periodista del diario 'The Washington Post' como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados. El medio de comunicación ha calificado la medida de "inusual y agresiva", puesto que no es habitual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas en el marco de investigaciones por filtraciones a la prensa.

La reportera afectada es Hannah Natanson, quien cubre la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para el 'Post' y forma parte de un equipo de periodistas que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, tras perder los comicios presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden (2021-2025).

Natanson se encontraba en su domicilio de Virginia cuando los agentes registraron la vivienda e incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, según ha informado el propio periódico, según ha recogido la agencia EFE.

No obstante, el FBI no investiga a Natanson, sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal. Consultado por el mismo diario, el FBI no ha respondido de inmediato a la petición de información de los periodista.

Cabe destacar que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuló el pasado abril una disposición de la Administración Biden que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios del Gobierno que hubieran proporcionado información confidencial a medios de comunicación.

