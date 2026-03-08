Israel viola un día más el alto el fuego en Líbano y mata a 28 personas en una nueva oleada de ataques

¿Qué ha pasado? Los israelíes, después de arrasar Gaza, están asediando a los libaneses aprovechando la guerra en Irán. En sus ataques, han matado a un padre y a su hijo y también a cuatro huéspedes de un hotel en Beirut.

Israel ha intensificado sus ataques en Líbano, violando el alto el fuego acordado en 2024 con Hizbulá. En los últimos días, al menos 40 personas han muerto, incluidos 24 en el sur del país. En Sir al Ghabariya, 18 personas perdieron la vida, mientras que en Saida, un ataque destruyó una casa, matando a un padre y su hijo. En Tiro, otras cuatro personas murieron. Un bombardeo en un hotel de Beirut dejó cuatro muertos y ocho heridos. Israel ha atacado infraestructuras de Hizbulá y a comandantes iraníes, mientras las FDI afirman que sus acciones son una respuesta a violaciones del pacto por parte de Hizbulá.

Israel sigue masacrando Líbano. Tras arrasar Gaza, y aprovechando los ataques a Irán, los israelíes se saltan día sí y día también el alto el fuego pactado en 2024 con Hizbulá y han matado a 24 personas en ataques al sur del país. En apenas dos días, los muertos ascienden a 40 después de que los israelíes tratasen de recuperar de manera infructuosa los restos mortales de un militar desaparecido hace 40 años.

De los 24 cadáveres, 18 han sido en la localidad de Sir al Ghabariya mientras que otros dos han sido en Saida, donde un ataque israelí ha destruido un domicilio que ha matado a un padre y a su hijo. La madre, en estado crítico. Otras cuatro personas han muerto en Tiro, como consecuencia de un ataque en Tiro.

Horas antes, Israel ha matado a otras cuatro personas en un bombardeo en un hotel de Beirut. En el mismo, ocho personas han resultado heridas, según recoge el último balance de las autoridades de Líbano recogido por el diario 'L'Orient le Jour'.

Israel, mientras tanto, no ha hecho comentario alguno sobre estos incidentes, si bien las FDI han anunciado en redes sociales que han atacado "infraestructuras de Hizbulá en la zona de Dahiyeh", en los suburbios del sur de la capital de Líbano.

Además, afirman que sus ataques han alcanzado a "comandantes clave" de la Guardia Revolucionaria de Irán que estaban en el país libanés.

Estos ataques se producen un día después de que Israel matase al menos a 45 personas y dejase decenas de heridos en la población de Nabi Chit y en el Valle de la Becá, tal y como informa la agencia 'NNA' y ha confirmó el Ministerio de Sanidad libanés. De entre los fallecidos, solo tres eran militares.

Tal y como resalta la agencia, el Ejército de Israel "preparó el terreno" para la operación con "13 incursiones violentas para desviar la atención de su plan".

No es la primera vez que Israel viola el alto el fuego pactado con Hizbulá en noviembre de 2024 durante la guerra de Gaza. Los hebreos, en ese sentido, esgrimen que es la milicia la que se ha saltado los términos del pacto para operar en el sur del país y que ahora, con la guerra de Irán, se ha reincorporado a la ofensiva de Teherán contra los israelíes.

