Alemania confirma conversaciones con Macron sobre la "disuasión nuclear" en Europa y recalca: "No permitiremos zonas con distintos niveles de seguridad"

Los detalles El canciller alemán ha confirmado que ha mantenido conversaciones iniciales con el presidente francés.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha confirmado haber iniciado conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la disuasión nuclear europea, enfatizando que no permitirá desigualdades de seguridad en Europa. Merz aclaró que Alemania se adhiere a sus obligaciones legales dentro de la OTAN y no desarrollará armas nucleares propias, respetando el Tratado Dos más Cuatro de 1990 y el Tratado de No Proliferación Nuclear. En su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Merz destacó la necesidad de que Europa se organice en defensa, no como sustituto de la OTAN, sino como un pilar autónomo dentro de la Alianza, abogando por estandarizar y simplificar los sistemas de defensa europeos.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha confirmado este viernes que ha mantenido las primeras conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la disuasión nuclear europea y ha recalcado que no permitirá que surjan en Europa zonas con niveles de seguridad diferentes.

"He mantenido con el presidente francés, Emmanuel Macron, las primeras conversaciones sobre la disuasión nuclear europea", ha señalado durante su discurso de inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Sin embargo, Merz ha querido dejar claro que en este asunto Alemania se ciñe estrictamente a sus obligaciones legales dentro su "participación nuclear en la OTAN" y ha asegurado: "No permitiremos que en Europa surjan zonas con niveles de seguridad diferentes".

En este sentido, el jefe del Gobierno germano señaló en una rueda de prensa a finales de enero que su país no puede desarrollar sus propias armas nucleares, dado que Alemania está sujeta al respeto del Tratado Dos más Cuatro de 1990, firmado en el proceso de Reunificación alemana, y al Tratado de No Proliferación Nuclear, pero subrayó que es consciente de la importancia de abordar las capacidades militares nucleares.

En esa misma conferencia de prensa, ya adelantó que mantenía conversaciones sobre la disuasión nuclear "con otros socios europeos" de cara a una eventual independencia estratégica de Europa frente a Estados Unidos.

Ahora, este viernes, Merz también ha destacado durante su discurso en Múnich que "el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea" les obliga a apoyarse "en caso de un ataque armado en Europa". Por ello, según el líder alemán, los europeos tienen que hablar de cómo organizarse, "no como sustitutos de la OTAN, sino como un pilar sólido y autónomo dentro de la Alianza".

"Creemos que esto está estrictamente integrado en nuestra participación nuclear dentro de la OTAN", ha añadido el canciller, al tiempo que ha defendido el potencial de los europeos en materia de seguridad y defensa si logra organizar con éxito sus esfuerzos en esas áreas.

De esta forma, Merz ha llamado a "estandarizar, escalar y simplificar" los sistemas de defensa en Europa, continente que adolece de una gran fragmentación en su paisaje armamentístico respecto a Estados Unidos.

Se estima que Europa tiene seis veces más tipos de sistemas de defensa que Estados Unidos, según recoge la página alemana 'Statista', ya que mientras la industria estadounidense produce unos 30 modelos distintos de ese armamento, el Viejo Continente llega hasta los 178.

