Así desmontó el fiscal Strassera la defensa de los genocidas de la dictadura argentina: "Si es una guerra, son crímenes de guerra"

laSexta Columna recuerda el juicio a los principales responsables de la Junta Militar en Argentina con Luis Moreno Ocampo, uno de los fiscales que participaron en el histórico proceso: "Había una energía en esa sala que no se podía creer".

Hace ahora 40 años, los principales responsables de las atrocidades causadas por la Junta Militar en Argentina se sentaban en el banquillo de los acusados en un juicio histórico.

En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna tiene la oportunidad de recordarlo con un testigo de excepción de aquellos acontecimientos: Luis Moreno Ocampo. En aquel entonces, actuó como fiscal a muy pocos metros de los verdugos a los que le tocó acusar.

"Había una energía en esa sala que no se podía ni creer", explica Ocampo, que señala que su cometido era "decirle en la cara a estos nueve hombres que habían tenido todo el poder del mundo en Argentina los crímenes que habían cometido y lo hacía en nombre de la sociedad argentina. Fue fascinante".

Durante los juicios a las Juntas Militares, los nueve acusados se enfrentan a 833 testigos que estremecen al mundo con sus relatos y desmontan su defensa: "No esperaban la avalancha de pruebas que presentamos", apunta Ocampos.

La reacción de los militares, sin embargo, fue repetir un mantra que llevaba años vendiendo Videla: lo que hicieron fue una guerra contra los que querían derrocar al Gobierno. "Una guerra justa", afirmaba durante el juicio Emilio Eduardo Massera, uno de los militares en el banquillo.

Un argumento que, explica Ocampo, el fiscal Julio César Strassera no tardó en desmontar: "Él dijo 'si es una guerra, son crímenes guerra'". "Una vez que tú probaste los hechos, que fue o no una guerra era irrelevante, no cambiaba nada", afirma el que fuera fiscal del caso.