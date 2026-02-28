Ahora

Tensión en el Caribe

13.000 rondas de municiones, 13 rifles y 11 pistolas: el armamento incautado por Cuba en la lancha interceptada

El contexto La Policía cubana interceptó una embarcación civil de Estados Unidos que pretendía entrar en la isla en una operación en la que murieron cuatro tripulantes y otros seis resultaron heridos.

A Donald Trump no le basta con haber entrado en Venezuela, haber jugado con la posibilidad en Groenlandia y haber atacado Irán. También quiere quedarse con Cuba, ese territorio del que afirma que podría terminar teniendo "una toma de control amistosa".

Y en medio de las amenazas de Estados Unidos, Cuba ha revelado el armamento incautado a una embarcación que intento llegar a la costa cubana con diez hombres según denuncian las autoridades. "La intención de este grupo es infiltrarse, promover el desorden público", afirma Víctor Álvarez, subjefe del Departamento Espionaje de Cuba.

Aseguran que venían armados con 13.000 rondas de municiones, 13 rifles y 11 pistolas: "Les digo que el armamento que portan es potente; no es armamento simple, no son solo dos o tres pistolas".

Según han detallado, la embarcación partió desde Florida, pero solo los interceptaron a un kilómetro y medio. Un fuego cruzado que acabó con cuatro asaltantes muertos y seis heridos: "No atacamos a nadie. Nos preparamos para la defensa nacional. Y bueno, si nos atacan, obviamente tenemos que defendernos, pero no cometemos ningún tipo de agresión".

Mientras tanto, México envía ayuda humanitaria y reafirma su apoyo a la soberanía cubana en medio de las sanciones. Un bloqueo que para unos es criminal, para otros necesario para darle fin a más de 67 años de dictadura en Cuba.

Todo en medio de una crisis económica que está asolando la isla.

