Donald Trump ha mostrado interés en Cuba, sugiriendo una "toma de control amistosa". En este contexto, las autoridades cubanas han revelado la incautación de armamento de una embarcación con diez hombres que intentaron llegar a la costa cubana. Según Víctor Álvarez, estos individuos pretendían promover desorden público y estaban armados con 13.000 rondas de municiones, 13 rifles y 11 pistolas. La embarcación, que partió de Florida, fue interceptada tras un fuego cruzado que dejó cuatro asaltantes muertos. Mientras tanto, México envía ayuda humanitaria y reafirma su apoyo a Cuba, en medio de sanciones y una crisis económica en la isla.

A Donald Trump no le basta con haber entrado en Venezuela, haber jugado con la posibilidad en Groenlandia y haber atacado Irán. También quiere quedarse con Cuba, ese territorio del que afirma que podría terminar teniendo "una toma de control amistosa".

Y en medio de las amenazas de Estados Unidos, Cuba ha revelado el armamento incautado a una embarcación que intento llegar a la costa cubana con diez hombres según denuncian las autoridades. "La intención de este grupo es infiltrarse, promover el desorden público", afirma Víctor Álvarez, subjefe del Departamento Espionaje de Cuba.

Aseguran que venían armados con 13.000 rondas de municiones, 13 rifles y 11 pistolas: "Les digo que el armamento que portan es potente; no es armamento simple, no son solo dos o tres pistolas".

Según han detallado, la embarcación partió desde Florida, pero solo los interceptaron a un kilómetro y medio. Un fuego cruzado que acabó con cuatro asaltantes muertos y seis heridos: "No atacamos a nadie. Nos preparamos para la defensa nacional. Y bueno, si nos atacan, obviamente tenemos que defendernos, pero no cometemos ningún tipo de agresión".

Mientras tanto, México envía ayuda humanitaria y reafirma su apoyo a la soberanía cubana en medio de las sanciones. Un bloqueo que para unos es criminal, para otros necesario para darle fin a más de 67 años de dictadura en Cuba.

Todo en medio de una crisis económica que está asolando la isla.

