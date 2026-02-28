Trump afirma que Irán "va a tardar años en recuperarse" y avisa: "Puedo tomar el control a largo plazo o acabar en dos días"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU, en palabras para Axios, ha expresado que los iraníes no querían un acuerdo y ha apuntado al régimen de los ayatolás: "Cada mes hacían algo malo, volaban algo o mataban a alguien".

Donald Trump ha realizado unas declaraciones en Axios después del ataque a Irán. Después de la operación a la que ha llamado 'Furia Épica' y en la que ha bombardeado a Teherán en una ofensiva conjunta con Israel. "Les va a llevar años recuperarse de esto", ha afirmado el presidente de EEUU.

"Puedo tomar el control total a largo plazo o terminarlo todo en dos o tres días para decirles 'nos vemos en unos años si empiezan a reconstruir sus programas nucleares y de misiles", ha comentado Trump desde Mar-a-Lago.

Y es que Trump tiene al régimen iraní en su punto de mira desde su regreso a la Casa Blanca. En parte por su programa nuclear, que los iraníes tildan de "pacífico", y por el que ambos países han mantenido varias reuniones sin llegar a nada.

"Los iraníes se acercaron para luego retirarse. Se acercaron otra vez y se retiraron de nuevo. Entendí que realmente no quieren un acuerdo", ha expresado.

Además, los ayatolás. La represión de un régimen que, en las protestas de comienzos de año, acabó con la vida de miles y miles de personas en la capital. "Vi que cada mes hacían algo malo, que volaban algo o que mataban a alguien", ha expuesto el presidente.

Porque Trump no ha quitado ojo a lo que sucedía en Irán. Porque, después del ataque el verano pasado, ha afirmado que habían vuelto a reconstruir algunas de las instalaciones nucleares que tanto EEUU como Israel habían destruido en junio.

Una de la que el republicano se ha jactado en varias ocasiones pero que parece no fue suficiente, según sus palabras antes de la ofensiva. "Intentaron reconstruir su programa nuclear y desarrollar misiles de largo alcance", ha comentado el presidente de EEUU, dejando un claro mensaje a Irán: "Es simple, no van a tener un arma atómica".

Ahora, Trump se enfrenta a presiones incluso dentro del propio movimiento MAGA, con voces discordantes como la del propio JD Vance que no comparte una operación a largo plazo en Irán.

En esas, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha señalado que hay "muchos indicios" de que Jamenei ha muerto tras el ataque en Teherán, algo que ha confirmado a Reuters un alto cargo israelí.

