Netanyahu asegura que hay "muchos indicios" de que Ali Jamenei ha muerto en el ataque sobre Irán

¿Qué ha dicho? El primer ministro israelí ha hablado de un "poderoso ataque sorpresa" sobre Teherán en el que han eliminado "a altos cargos del régimen de los ayatolás , comandantes de la Guardia Revolucionaria y responsables del programa nuclear".

Estados Unidos e Israel han llevado a cabo un ataque sorpresa sobre Irán, centrado en Teherán, con el objetivo de desmantelar el régimen de los ayatolás y su programa nuclear. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el complejo de Ali Jamenei ha sido destruido y sugirió que el líder supremo podría estar muerto, aunque Irán sostiene lo contrario. El medio israelí 'N12' también reportó la posible muerte de Jamenei, aunque sin confirmación final. Netanyahu aseguró que seguirán atacando objetivos del régimen iraní y llamó a los ciudadanos iraníes a derrocar su gobierno.

Estados Unidos e Israel han atacado Irán. Han bombardeado un país al que tienen desde hace tiempo en su punto de mira. Al que llevan tiempo avisando tanto por su programa nuclear como por ese régimen de los ayatolás con el que parecen querer acabar. Tras la ofensiva sobre Teherán, una pregunta. Una que Benjamin Netanyahu se ha pronunciado: "Hay muchos indicios de que Ali Jamenei está muerto".

"Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha clamado 'muerte a Israel, muerte a América'. Ha derramado nuestra sangre, ha asesinado a muchos estadounidenses y ha oprimido a su propio pueblo. Todos entienden que no se puede permitir que este régimen terrorista y asesino se arme con armas nucleares que le permitan amenazar nuestra existencia", ha expresado en un discurso.

Y ha hablado del bombardeo a Teherán como un "poderoso ataque sorpresa": "Se ha destruido el complejo de Jamenei. Durante más de tres décadas, este cruel dictador ha sembrado el terror por todo el mundo, ha oprimido a su pueblo y ha trabajado sin descanso en el plan para destruir Israel. Ahora ese plan ya no existe, y hay muchos indicies de que ese dictador tampoco existe".

Así lo ha afirmado el primer ministro israelí en un discurso. Así ha contestado a la cuestión de dónde está el líder supremo de Irán, después de que el complejo en el que tiene su residencia haya quedado hecho añicos tras el bombardeo sobre la capital del país persa. Porque nadie, o casi nadie, sabe dónde está.

Porque la opacidad es total. Porque en Irán, en un primer momento, afirmaron que estaba vivo. Que se encontraba lejos de Teherán y en un lugar seguro. Porque han anunciado que va a hablar... pero, de momento, nada se sabe su comparecencia. Tan solo se sabe que, horas después del ataque, sigue sin dar señal alguna de vida. De hecho, ni se sabe si en caso de llegar ese mensaje si es un vídeo grabado o si es actual.

"Jamenei ya no está con nosotros"

Según el medio israelí 'N12', Jamenei está muerto. "Ya no está con nosotros, pero estamos esperando la confirmación final", ha afirmado un alto funcionario al citado medio de comunicación.

Pero eso es completamente diferente a lo que dice Irán. País que, por otra parte, también se podría haber quedado sin ministro de Defensa a pesar de que en un comienzo dijeran que estaba vivo. El de Exteriores, Abas Araqchí, en una entrevista con 'NBC News', ha dicho que Jamenei sigue vivo. "Hasta donde yo sé", ha apuntillado.

Es más, Araqchí hasta le restó importancia a esas bajas: "Podemos haber perdido a uno o dos comandantes, pero no es un gran problema".

Algo que contradice a Netanyahu, que en su discurso habla de que han eliminado "a altos cargos del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y responsables del programa nuclear".

Y van a continuar: "En los próximos días vamos a atacar miles de objetivos del régimen terrorista. Ciudadanos de Irán, pronto llegará el momento en que deberán salir a las calles para completar esta tarea y derrocar el régimen de horror que amarga sus vidas".

