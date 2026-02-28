Sandro Pozzi, sobre el ataque de EEUU e Israel contra Irán: "Si la brecha era compleja de cerrar, ahora es imposible ver la salida a este conflicto"

El periodista ha señalado que es "insuficiente" una operación aérea contra el régimen ayatolá si lo que buscan tanto Estados Unidos como Israel es derrocarlo.

Estados Unidos e Israel han iniciado este sábado una operación conjunta contra Irán para eliminar la "amenaza existencial" que supone el régimen de los ayatolás. Una situación que ha analizado el periodista Sandro Pozzi en laSexta.

"Trump amenazó con un ataque limitado para forzar a Irán a aceptar sus condiciones sobre el programa nuclear y acabar con la opresión del pueblo iraní. Sin embargo, esta campaña está siendo mucho más ambiciosa y busca crear las condiciones para la liberación del país, es decir, poner el destino en manos del pueblo como dice Netanyahu. Y usa el concepto tomar el gobierno. Para eso, la campaña aérea es insuficiente. Eso implica también una revolución interna, lo que debe incluir a la Guardia Revolucionaria. Por eso está ofreciendo esa inmunidad a los soldados que se rindan", ha explicado.

Ahora bien, ha señalado que "es difícil ver cómo se puede ver en la práctica" esa inmunidad "cuando se está realizando una campaña aérea": "Es evidente que lo que quiere crear es la duda y liderazgo de los ayatolás y así facilitar la caída del régimen".

Por otro lado, Pozzi ha apuntado que este próximo lunes había programado un encuentro en Viena para proseguir con las negociaciones nucleares y que esta ofensiva ha pillado al ministro de Exteriores de Omán, el principal mediador, en Washington tras reunirse con J.D. Vance.

"Ese diálogo se corta de manera abrupta. Esto representa un fracaso absoluto de la diplomacia y socava todos los esfuerzos de los mediadores (Omán, Turquía y Qatar). Si la brecha era compleja de cerrar este viernes, ahora es imposible ver la salida a este conflicto. Irán no negocia bajo amenaza y además está atacando a sus vecinos", ha concluido el periodista.

