Tormentas y fuertes bajadas de temperaturas: así afectará el exhuracán Erin al tiempo en España

¿Por qué es importante? Si bien las precipitaciones podrían ayudar a la extinción de algunos incendios que asolan zonas de oeste peninsular, se espera que allí sean escasas.

El exhuracán Erin, de gran tamaño, afectará a España provocando tormentas y un notable descenso de temperaturas en casi todo el país. Aunque Erin está cerca de Reino Unido, será un frente frío el que impacte en la Península, generando inestabilidad y tormentas desde el martes. Las precipitaciones, aunque insuficientes, podrían caer en áreas afectadas por incendios como Galicia, Asturias y León. En Aragón, Cataluña y el Alto Ebro se esperan tormentas fuertes, con avisos activos en Huesca. La AEMET alerta de oleaje en la costa gallega y un descenso de temperaturas de hasta 10º en dos días en lugares como Ourense y Zaragoza.

Un ya exhuracán de un tamaño sorprendente llamado Erin afectará a España, dejando tormentas y fuertes bajadas de temperaturas en prácticamente todo el país. Tal y como se observa en las imágenes, si bien Erin se encuentra muy cerca de Reino Unido será un frente frío el que se hará notar en la meteorología en la Península.

Es, precisamente, el aire frío que lleva lo que generará inestabilidad y algunas tormentas en las últimas horas de este martes, así como en los próximos días. Unas precipitaciones que pueden darse en zonas asoladas por los incendios como son Galicia, Asturias, montañas de León o zonas de Sanabria. Sin embargo, será poco y, por tanto, insuficiente.

Donde las tormentas sí que van a ser especialmente fuertes será en zonas de Aragón y Cataluña, así como del Alto Ebro. Allí ya hay una serie de avisos activos para este miércoles en zonas de la provincia de Huesca, donde se espera que puedan caer hasta 30 litros por metro cuadrado. De hecho, los acumulados podrían superar los 80 en 48 horas.

Perdemos 10º en dos días

Al tiempo que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya alerta de fuerte oleaje en la costa gallega donde pueden verse olas de hasta cinco metros de altura, también apunta a un fuerte descenso de las temperaturas, que se notará sobre todo en la parte oeste del país. Por ejemplo, en Ourense pasarán de 34 grados este martes a 28 este viernes.

Esta, sin embargo, no es la única área de España en la que se pueden perder hasta diez grados en apenas dos días. En el caso de Zaragoza, los termómetros pasarán de marcar los 37 grados de este martes a marcar 29 a final de la semana. Cifras similares a las que ascenderán los mercurios en Madrid donde los 36 grados se convertirán en 29.