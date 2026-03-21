La borrasca Therese deja rachas de viento superiores a los 110 km/h y desprendimientos en Canarias antes de golpear el sur de la península

Sí, pero... Su intensidad bajará cuando llegue al sur peninsular. La borrasca dejará chubascos en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, pero no con la fuerza que lo ha hecho en el archipiélago canario.

La borrasca Therese ha generado alertas en todas las islas Canarias y ha comenzado a afectar el sur de la península. En Canarias, la intensidad ha sido notable, con vientos superiores a 110 km/h y desprendimientos, especialmente en Gran Canaria y Tenerife. Las islas como Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro están en aviso naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje. Las rachas más fuertes alcanzaron 116 km/h en Sabinosa y 113 km/h en Vallehermoso. Las lluvias han superado los 200 litros por metro cuadrado en el sur de Tenerife, y se espera que la borrasca continúe hasta mediados de la próxima semana. En la península, las lluvias afectan a varias regiones, aunque con menor intensidad. Las temperaturas son suaves en el norte y bajan en el sur, con previsión de cambios el domingo.

La borrasca Therese ha dejado avisos en todas las islas de Canarias para este sábado al mismo tiempo que llega al sur de la península, aunque no con la intensidad con la que ha azotado un archipiélago canario que ha registrado rachas de viento superiores a los 110 km/h y desprendimientos en algunas zonas.

Todas las islas ya estaban en alerta por lluvias, tormentas, viento y oleaje, en el caso de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro en aviso naranja. Una situación meteorológica que ha llevado a que se produzcan varios desprendimientos, como el de una gran roca entre Tejeda y Ayacata (Gran Canaria) o destrozos en el Puertito de Adeje (Tenerife) por la subida del nivel del mar.

Durante la madrugada de este sábado se han detectado fuertes rachas de viento de hasta 116 kilómetros por hora. Según los datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las rachas más intensas se han registrado en Sabinosa, con 116 km/h, seguido del Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera), con 113 km/h, e Izaña (Tenerife), donde las rachas han llegado a los 109 km/h.

Las lluvias acumuladas en los últimos cinco días por el paso de la borrasca Therese han superado los 200 litros por metro cuadrado en el sur de Tenerife, en un episodio que también ha dejado hasta 20 centímetros de nieve en zonas de cumbre del archipiélago. En cuanto a las precipitaciones, destacan los 212 litros por metro cuadrado en Cruz de Tea (Granadilla), 164 en Vilaflor y 115 en Los Silos, Santiago del Teide y El Tanque.

La borrasca seguirá azotando las islas hasta mediados de la semana que viene, aunque lo más duro será lo que queda de este fin de semana.

Therese también toca la península, aunque lo hace con menor intensidad a lo que se está viviendo en Canarias. La borrasca deja lluvias en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid, aunque con el paso de las horas irán a menos.

Respecto a las temperaturas, serán suaves en la mitad norte, mientras que en el sur bajan entre dos y cinco grados antes de que vuelvan a subir este domingo en el Mediterráneo y bajen en la zona del Cantábrico.

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