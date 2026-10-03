Madrigueras (Albacete) sufre su peor riada desde los años 50: "Saldremos más unidos que nunca"

Los detalles El fuerte episodio de lluvias ha provocado que en algunas casas el agua alcanzase los "dos metros de altura". En el interior de una de ellas murió una mujer de 102 años ahogada.

La localidad de Madrigueras, en Albacete, ha experimentado su peor riada desde los años 50, con lluvias que han dejado hasta dos metros de agua en algunas casas. El alcalde, Juan Carlos Talavera, ha informado de que cayeron entre 140 y 150 litros por metro cuadrado, superando una marca histórica en la iglesia. La riada ha causado la muerte de una mujer de 102 años y ha provocado el hundimiento de cuatro casas. Se han realizado más de 90 rescates y se está valorando declarar la zona catastrófica. Pedro Sánchez ha expresado su apoyo a los afectados y ha pedido precaución.

La localidad albaceteña de Madrigueras ha sufrido la mayor riada que se recuerda en el pueblo desde los años 50 del siglo pasado, un episodio de lluvias que comenzó este viernes por la tarde y ha propiciado que en algunas casas haya habido "hasta dos metros de agua".

"Hay una marca en la iglesia de que en los años 50, o antes, hubo una riada y la ha superado como un metro", ha indicado a Europa Press el alcalde del municipio, Juan Carlos Talavera.

Así, ha constatado que han caído unos 140 o 150 litros por metro cuadrado pese a que Madrigueras es un pueblo "relativamente llano". "Empezó a venir del campo y de varias zonas, y en algunos sitios, pues hubo dos metros de agua", ha subrayado, a lo que ha añadido: "La iglesia está inundada pese a estar en lo alto y el Ayuntamiento igual, así como muchas casas de vecinos que están ahora sacando agua".

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de las "severas inundaciones en Madrigueras". "Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos", ha señalado en una publicación en X, donde ha pedido que se eviten "desplazamientos innecesarios" en la zona y que no se atraviesen zonas inundadas.

La fallecida dormía cuando entró la riada

Entre las incidencias provocadas por las lluvias, el alcalde de Madrigueras ha destacado el barro "por todos los sitios", los coches subidos encima de contenedores o los contenedores de construcción que han sido arrastrados un kilómetro. Además, ha contado que la mujer de 102 fallecida en su casa era una tía suya que estaba durmiendo cuando le sorprendió la riada. "El agua entró en su casa y se ahogó", ha lamentado.

No obstante, ha apuntado que no hay ninguna persona desparecida, aunque sí se tuvieron que llevar a cabo más de 90 rescates. Ahora, las labores se centran en achicar el agua, quitar el barro y retirar vehículos, en lo que trabajan vecinos y los recursos movilizados por el 112 de Castilla-La Mancha y Geacam.

Así, el alcalde ha apuntado que se está valorando solicitar la declaración de zona catastrófica, ya que este viernes se hundieron cuatro casas que, aunque antiguas, "no estaban para caerse", ha señalado, para añadir que el arquitecto municipal valorará ahora el estado de otras casas afectadas.

Con todo, ha señalado que Madrigueras es "un pueblo fuerte, trabajador y solidario", y que los vecinos están "volcándose" en sus tareas sin echar las "culpas a nadie". "Esto nos ha venido, lo vamos a solucionar y saldremos más unidos que nunca", ha manifestado.

Finalmente, Talavera ha dado las gracias a toda la gente que está echando una mano y ha pedido ayuda a las administraciones: "Aquí hay muchos daños materiales", ha concluido.

Sánchez expresa su cariño a los familiares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido su "cariño" a los familiares de la mujer que ha fallecido por las inundaciones en Madrigueras (Albacete), así como su "apoyo y solidaridad" a los vecinos afectados en el municipio, y ha pedido tener "mucha precaución".

"Todo mi cariño a los familiares de la mujer que ha fallecido a causa de las inundaciones y todo nuestro apoyo y solidaridad con los vecinos afectados. Mucha precaución, sigamos las indicaciones de los canales oficiales de emergencia", ha declarado en una publicación en X.

Asimismo, en el mensaje, el presidente señala que "las lluvias torrenciales y persistentes de la últimas horas han provocado graves daños en muchas zonas" de la geografía española y lamenta que "esta noche ha sido especialmente dura" en la localidad albaceteña."Estamos muy pendientes de la situación", concluye en el mensaje de la red social.

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