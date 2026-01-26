Al menos 15 muertos, más de 20.000 vuelos cancelados y una sensación térmica de -50 : la tormenta Fern 'congela' Estados Unidos y Canadá

¿Por qué es importante? La borrasca ha afectado a un tercio de EEUU que permanece aislado. La ciudad de Nueva York se encuentra completamente colapsada y se han suspendido las clases presenciales.

La tormenta Fern ha provocado estragos en el norte de América. En Estados Unidos, al menos 15 personas han muerto y más de 20 estados están paralizados. Hay carreteras congeladas, miles de vuelos cancelados y un millón de personas sin electricidad. En Nueva York, la nieve alcanza 30 centímetros, colapsando la ciudad y obligando a suspender clases presenciales. El alcalde, Zohran Mamdani, se unió a las labores de limpieza. En Canadá, la sensación térmica de 50 grados bajo cero dificulta salir a la calle. Fern ha aislado a un tercio de Estados Unidos, y los accidentes en carreteras congeladas aumentan.

El paso de la tormenta Fern por el norte del continente americano está causando auténticos estragos. En Estados Unidos han fallecido al menos 15 personas, más de 20 estados están paralizados por la borrasca, hay decenas de carreteras congeladas, miles de vuelos cancelados y un millón de personas sin luz en sus casas. Asimismo, en Canadá la sensación térmica es de 50 grados bajo cero, lo que hace realmente complicado poder salir a la calle.

Una de las estampas que más ha sorprendido es la de Nueva York, ciudad más visitada de Estados Unidos, completamente colapsada. En este sentido, las máquinas quitanieves trabajan a contrarreloj para intentar quitar la nieve que llega hasta los 30 centímetros y que dificulta enormemente la circulación.

La situación en la ciudad es tan grave que las autoridades han suspendido las clases presenciales, puesto que los coches están sepultados, las bocas de metro ni siquiera se ven y andar por la acera es realmente peligroso. De hecho, hasta el propio alcalde, Zohran Mamdani, ha tenido que empuñar una pala para poder ayudar a sus vecinos. "Estoy muy agradecida a los conductores de autobús, los trabajadores de saneamiento y toda esa gente que está trabajando; están intentando mantener a la gente segura", ha expresado una persona.

Fern ha afectado a un tercio de los Estados Unidos que permanece aislado, de hecho, un millón de personas ni siquiera tienen luz en casa. Asimismo, se han suspendido más de 20.000 vuelos, no se cancelaban tantos desde la pandemia. No obstante, intentar circular por las carreteras es aún peor, ya que están congeladas y los accidentes están dejando heridos.

Con todo, la situación no es mejor en Canadá, donde la sensación térmica es de 50 grados bajo cero, lo que ha convertido el simple gesto de salir a la calle en el mayor de los problemas para la vida.

