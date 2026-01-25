La peligrosa tormenta invernal 'Fern' paraliza EEEU por la nieve y deja al menos 11 muertos

Los detalles Las principales ciudades han quedado completamente cubiertas de nieve y apenas se puede salir a la calle. Son las graves consecuencias que está dejando la gran tormenta a su paso por Estados Unidos.

La tormenta de hielo y nieve 'Fern' ha paralizado Estados Unidos, cubriendo las principales ciudades de nieve y provocando al menos 11 muertes por hipotermia. Las carreteras están intransitables, y los aeropuertos permanecen cerrados, con 18.000 vuelos cancelados. Más de 800.000 personas están sin electricidad, especialmente en Tennessee. Las autoridades han declarado la emergencia en 21 estados, pidiendo a la población que no salga de casa. La tormenta ha afectado al Atlántico Medio tras pasar por el Medio Oeste y el sur. Las temperaturas continuarán bajando, y se esperan grandes acumulaciones de nieve en el noreste. Nueva York ha suspendido las clases presenciales.

La gran tormenta de hielo y nieve 'Fern' ha paralizado Estados Unidos, cubriendo de nieve las principales ciudades, con carreteras llenas de nieve y coches atascados en lugares donde es prácticamente imposible circular sin tener un accidente. Hasta el momento, 'Fern' ha dejado al menos 11 muertos por hipotermia.

En el vídeo principal que acompaña a la noticia se puede ver una imagen captada por un dron de Oklahoma sepultada por la nieve. Allí, las quitanieves trabajan a contrarreloj para que la gente pueda ir a trabajar. "Me quedé atrapado en el coche y no podía ir a trabajar", cuenta un hombre.

Salir a la calle se complica con el paso de las horas y los principales aeropuertos del país están cerrados. Hasta el momento, 18.000 vuelos han sido cancelados y más de 800.000 vecinos están en casa sin luz. Por todo ello, las autoridades estadounidenses ya han declarado la situación de emergencia en 21 estados y han pedido a la población que evite salir de casa.

El hielo está causando estragos en el sur, y los cortes de energía están afectando especialmente a estados como Tennessee, donde más de 338.000 usuarios, aproximadamente el 10% de la población, se encuentran sin electricidad.

En este sentido, la tormenta, la de mayor envergadura registrada en EEUU según muchos expertos, ha descargado importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora del domingo en la región del Atlántico Medio, tras hacer lo mismo en el Medio Oeste y el sur del país. Además, las temperaturas más bajas se esperan para los próximos días, con mínimas el martes en la corta este que rondarán los 15 grados bajo cero.

En lo referente al lunes, está previsto que las mayores acumulaciones se registren en Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont.

Ante esta situación el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha anunciado en un comunicado que el lunes no habrá clases presenciales. "Será un día de clases a distancia para las escuelas de la ciudad de Nueva York con el fin de garantizar la seguridad de todos ante las condiciones climáticas adversas".

