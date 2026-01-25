Ahora

El país, 'congelado'

La peligrosa tormenta invernal 'Fern' paraliza EEEU por la nieve y deja al menos 11 muertos

Los detalles Las principales ciudades han quedado completamente cubiertas de nieve y apenas se puede salir a la calle. Son las graves consecuencias que está dejando la gran tormenta a su paso por Estados Unidos.

Tormenta de nieve en EEUU
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La gran tormenta de hielo y nieve 'Fern' ha paralizado Estados Unidos, cubriendo de nieve las principales ciudades, con carreteras llenas de nieve y coches atascados en lugares donde es prácticamente imposible circular sin tener un accidente. Hasta el momento, 'Fern' ha dejado al menos 11 muertos por hipotermia.

En el vídeo principal que acompaña a la noticia se puede ver una imagen captada por un dron de Oklahoma sepultada por la nieve. Allí, las quitanieves trabajan a contrarreloj para que la gente pueda ir a trabajar. "Me quedé atrapado en el coche y no podía ir a trabajar", cuenta un hombre.

Salir a la calle se complica con el paso de las horas y los principales aeropuertos del país están cerrados. Hasta el momento, 18.000 vuelos han sido cancelados y más de 800.000 vecinos están en casa sin luz. Por todo ello, las autoridades estadounidenses ya han declarado la situación de emergencia en 21 estados y han pedido a la población que evite salir de casa.

El hielo está causando estragos en el sur, y los cortes de energía están afectando especialmente a estados como Tennessee, donde más de 338.000 usuarios, aproximadamente el 10% de la población, se encuentran sin electricidad.

En este sentido, la tormenta, la de mayor envergadura registrada en EEUU según muchos expertos, ha descargado importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora del domingo en la región del Atlántico Medio, tras hacer lo mismo en el Medio Oeste y el sur del país. Además, las temperaturas más bajas se esperan para los próximos días, con mínimas el martes en la corta este que rondarán los 15 grados bajo cero.

En lo referente al lunes, está previsto que las mayores acumulaciones se registren en Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont.

Ante esta situación el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha anunciado en un comunicado que el lunes no habrá clases presenciales. "Será un día de clases a distancia para las escuelas de la ciudad de Nueva York con el fin de garantizar la seguridad de todos ante las condiciones climáticas adversas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El punto de la vía en el que descarriló el Iryo en Adamuz era de 1992 y no se había renovado
  2. Cronología del asesinato de Alex Pretti: las imágenes demuestran que solo se acercó a los agentes para defender a una mujer
  3. Un hombre confiesa que ha matado a un menor de 13 años en Sueca y se entrega a la Guardia Civil: la víctima era amigo de su hijo
  4. Pedro Sánchez alerta sobre el PP en Aragón: "No es el dique de contención de la ultraderecha, sino la puerta de entrada a sus políticas"
  5. Los padres, contra TikTok: seis familias denuncian a la plataforma tras perder a sus hijos por el 'reto del desmayo'
  6. Lluvia, nieve y avisos por todo el país: la borrasca Joseph sustituye a Ingrid la próxima semana